Marvel Rivals : Un nouveau jeu de tir en équipe à la Overwatch

Vous avez la possibilité d'incarner des personnages tels que Black Panther, Spider-Man, Magneto et d'autres encore.

Tl;dr Annonce du nouveau jeu de tir d’équipe Marvel Rivals.

Il s’agit d’un jeu gratuit basé sur l’univers Marvel.

Des héros et vilains variés de Marvel, dont des ajouts saisonniers.

L’alpha sera disponible en mai pour les joueurs PC.

Marvel et NetEase lancent un tout nouveau jeu de tir en équipe

Dans un accent tonique, Marvel Games et la firme de technologie chinoise NetEase ont annoncé conjointement leur dernière innovation – Marvel Rivals, un jeu de tir en équipe à la troisième personne rappelant la mécanique bien-aimée de Overwatch.

Pour les adulateurs de la bande dessinée légendaire, la nouvelle sortie sera un régal car comme le suggère le nom, les personnages jouables seront issus de plusieurs coins de l’univers Marvel extrêmement riche, incluant des membres des Avengers, des Gardiens de la Galaxie et des X-Men.

Un univers Marvel en constante évolution

Marvel Rivals, qui sera gratuit, est situé dans un “univers en constante évolution”. Autrement dit, il faut s’attendre à des mises à jour saisonnières qui introduiront constamment de nouveaux héros, de nouveaux vilains, des cartes et des défis stimulants.

Ce qui est promis, c’est une “gamme vaste” de personnages parmi lesquels choisir. Quoique, au lancement de l’alpha en mai, il n’y aura que douze personnages éligibles. Les premiers testeurs auront la chance de diriger Spider-Man, Black Panther, Magneto, Magik et huit ou neuf autres personnages encore non dévoilés.

Le contexte de Rivals

À la façon caractéristique de Marvel, la trame implique divers Doctor Dooms, plusieurs chronologies et des univers en collision. Assurément, cela promet d’être plus intéressant que la série télévisée Secret Invasion. Pour la précision, l’alpha sera disponible en mai pour les joueurs sur PC, sans aucune information sur une éventuelle sortie sur console.

La frénésie des jeux Marvel continue

Pour couronner le tout, il est à noter que ce n’est pas le seul grand jeu Marvel annoncé cette semaine. La réalisatrice et scénariste Amy Hennig, anciennement chez Naughty Dog et Visceral Games, travaille sur un jeu d’action axé sur l’histoire intitulé Marvel 1943: Rise of Hydra. Les joueurs pourront y participer dès l’année prochaine.