Tout savoir sur Final Fantasy XIV: Dawntrail

L'éditeur japonais Square Enix fait le point sur la date de sortie, les tarifs, les différentes éditions et les bonus de précommande de Final Fantasy XIV: Dawntrail.

Tl;dr Final Fantasy XIV: Dawntrail sortira le 2 juillet 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Mac.

L’extension propose de nouvelles cartes, donjons, raids et emplois.

Les précommandes et les prix des différentes éditions sont déjà disponibles.

Le déroulement futur de l’histoire dépendra de l’engagement des joueurs.

Final Fantasy XIV: Dawntrail, une nouvelle aventure sur le continent de Tural

La nouvelle extension de Final Fantasy XIV, intitulée Dawntrail, a enfin été dévoilée au grand public. Cette dernière fait suite à Endwalker, le précédent contenu additionnel qui a mis fin à l’épopée de Hydaelyn et Zodiark. Les joueurs pourront désormais s’aventurer dans une région inexplorée d’Etheirys, bien loin de la terre d’Eorzea à laquelle ils sont habitués.

Les nouveautés et les intrigues avec Final Fantasy XIV: Dawntrail

Avec Dawntrail, une nouvelle histoire est à découvrir, ainsi que de nouveaux emplois à pourvoir. Le game director, Naoki Yoshida aka Yoshi-P, a laissé entendre que l’avenir de l’histoire dépendra de l’engagement et de l’intérêt des joueurs. En attendant, la nouvelle extension de Final Fantasy XVI promet des dizaines de mises à jour de gameplay tout au long de l’année suivante.

Les offres pour Final Fantasy XIV: Dawntrail

Le prix de la version numérique standard de l’extension Dawntrail est fixé à 39,99 euros sur la boutique officielle de Square Enix. Cette édition donne accès à tout le contenu de la nouvelle extension, ainsi que ceux de Shadowbringers et Endwalker, si le joueur ne les possède pas déjà. Une édition collector numérique est également proposée au prix de 59,99 euros, offrant plusieurs bonus pour avancer plus facilement dans le MMORPG de Square Enix.

Une histoire captivante pour les fans de Final Fantasy

Dawntrail reprend là où Endwalker s’est arrêté, emmenant les joueurs dans la région de Tural, à l’ouest d’Eorzea. Cette nouvelle région est composée de plusieurs cartes, chacune avec son propre écosystème et biome. De plus, Dawntrail introduit deux nouveaux emplois jouables, le Viper et le Pictomancer, et augmente le niveau maximum de 90 à 100.