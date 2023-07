Final Fantasy XIV : Dawntrail, une nouvelle aventure sur le continent de Tural

Square Enix va ouvrir les portes du Nouveau Monde au Guerrier de la Lumière et ses compagnons de fortune avec Final Fantasy XIV : Dawntrail.

En plus d’apporter une multitude de nouveaux contenus au MMORPG de l’éditeur japonais Square Enix, notamment une augmentation de la limite de niveau, de nouveaux métiers, de vastes zones inédites, de nouvelles tribus alliées et de nouveaux donjons, l’extension Dawntrail introduira la première mise à jour graphique de Final Fantasy XIV pour les personnages et les environnements, dont des améliorations de l’esthétique globale, des textures et des ombres de plus haute résolution ou encore des effets de matière de meilleure qualité.

Tural, le Nouveau Monde de Final Fantasy XIV : Dawntrail

Tuliyollal : Le siège de l’État-nation fédéral qui gouverne le Tural, Tuliyollal. Il est situé dans la partie nord de Yok Tural. Le souverain de la nation est actuellement Gulool Ja Ja, un Mamool Ja à deux têtes. Tuliyollal est une ville pluraliste qui dispose d’une route maritime vers Vieille Sharlayan

Urqopacha : Région montagneuse du Yok Tural, où vivent des peuples à la fois extrêmement grands et anormalement petits. Il y a plus de mille ans, bien avant la naissance de Tuliyollal, Urqopacha était le fier cœur de l’Empire des Géants, qui s’étendait sur l’ensemble du Yok Tural. Bien que leurs descendants continuent de vivre dans la région, il ne reste que des ruines de l’âge d’or de cet Empire

Yak T’el : Une épaisse forêt accessible depuis Tuliyollal par un vol en dirigeable au-dessus des montagnes du sud-est, dont le feuillage est si dense que le sol de la forêt ne reçoit que très peu de lumière du soleil. Elle abrite les principaux établissements des Hrothgar de Tural et Mamool Ja, et regorge de cénotes étonnants abritant des étangs et des sources d’eau céruléenne.

Un teaser pour Final Fantasy XIV : Dawntrail

Final Fantasy XIV : Dawntrail est prévu pour l’été 2024 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Mac.