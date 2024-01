Blizzard fait équipe avec ESL pour lancer un circuit ouvert d’esport Overwatch 2

L'entreprise financée par l'Arabie Saoudite sera aux commandes de la scène compétitive dans un avenir proche. Qu'est-ce que cela implique pour le monde du jeu compétitif ?

La célèbre maison d’édition Blizzard vient de dévoiler la prochaine évolution du circuit esport de haut niveau pour Overwatch 2. Ce changement marquant intervient après la fin de l’Overwatch League. Pour donner vie à cette nouvelle série de compétitions, baptisée Overwatch Champions Series (OWCS), Blizzard s’associe à ESL FACEIT Group (EFG) dans le cadre d’un accord exclusif pluriannuel.

L’OWCS est un circuit au format ouvert où des équipes d’Amérique du Nord, d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique du Nord et d’Asie peuvent s’affronter sans avoir à payer les frais de franchise de plusieurs millions de dollars. EFG organisera la Series en Amérique du Nord et en EMEA, tandis que l’organisateur de tournois esport coréen WDG supervisera le circuit asiatique.

