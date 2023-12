Fin du règne de Bobby Kotick chez Activision Blizzard le 29 décembre 2023

Adieu et merci pour toutes ces poursuites judiciaires liées à des environnements de travail toxiques. Les poursuites judiciaires pour des milieux de travail toxiques sont nombreuses et elles continuent.

Tl;dr Bobby Kotick quittera son poste de PDG d’Activision Blizzard en décembre 2023.

Activision Blizzard a été accusé de sexisme systémique et de harcèlement.

Microsoft a annoncé son intention d’acheter Activision Blizzard, malgré les poursuites.

Kotick devrait recevoir 375 millions de dollars de cette acquisition.

Une ère de transition pour Activision Blizzard

Le jour que nombreux attendaient est enfin arrivé : Bobby Kotick, le PDG d’Activision Blizzard depuis 1991, a annoncé qu’il quittera ses fonctions le 29 décembre 2023 selon un mémo interne de Phil Spencer, le chef de Xbox, relayé par The Verge.

Au cœur de controverses

Léguant des franchises massivement populaires telles que “Call of Duty”, “Diablo”, “Starcraft” et “World of Warcraft”, l’entreprise a généré en 2022 un chiffre d’affaires sidérant de 7,5 milliards de dollars. Des hauts ô combien impressionnants qui doivent néanmoins faire face à des bas tout aussi stupéfiants. En 2021, l’entreprise a été poursuivie par le Département des droits civils de Californie pour des allégations de sexisme systémique, de discrimination et de harcèlement.

Une acquisition massive malgré les problèmes juridiques

Dans un revirement surprenant, et malgré les poursuites légales, Microsoft a annoncé dès le début de l’année 2022 son intention d’acquérir Activision Blizzard, une transaction évaluée à 69 milliards de dollars. Après 21 mois de batailles judiciaires, l’acquisition a été approuvée en octobre, faisant de Microsoft le troisième plus grand studio de jeux vidéo au monde par le chiffre d’affaires.

Une fois la transaction conclue, Kotick a déclaré qu’il continuerait à tenir son poste jusqu’à la fin de 2023 et selon Bloomberg, il pourrait recevoir jusqu’à 375 millions de dollars de l’acquisition.