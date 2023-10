Activision Blizzard : Bobby Kotick ne sera plus PDG en 2024

Robert A. Kotick, alias Bobby Kotick, annonce son départ de l'éditeur américain Activision Blizzard pour l'année prochaine.

Pour les employés d’Activision Blizzard, le départ de Bobby Kotick est un véritable soulagement. Si l’éditeur américain a connu une croissance exponentielle fulgurante, notamment en augmentant sa capitalisation boursière de 19000% grâce à l’innovation de modèles économiques basés sur la monétisation et à la création de franchises révolutionnaires comme Call of Duty, World of Warcraft, Hearthstone et Overwatch, le mandat de Bobby Kotick a également été marqué par de nombreuses controverses, comme du harcèlement moral, de la gestion toxique et des inconduites sexuelles.

It’s a big day for us. Today, we join Team @Xbox. All of our history and success leading to this moment is because of you – our incredible gaming community. Thank you from the bottom of our hearts.https://t.co/OjQgIed2nN

— Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 13, 2023