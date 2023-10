Le Royaume-Uni approuve le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft. La cession des droits de cloud gaming à Ubisoft a tout changé.

Le régulateur britannique a donné son autorisation à Microsoft pour le rachat de Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. La concession de la firme de Redmond de vendre ses droits de cloud gaming à Ubisoft a “tout changé, cela aidera la concurrence”.

Avec le dernier obstacle levé, la Competitions and Markets Authority (CMA) a désormais ouvert la voie aux entreprises concernées pour finaliser la plus grosse fusion de l’histoire du jeu vidéo. Une issue qui était assez évidente : en septembre, le régulateur déclarait que ce nouvel accord “répondait en substance aux inquiétudes”.

En avril, la CMA empêchait cette fusion, craignant que celle-ci permette à Microsoft de devenir trop dominant sur le marché du cloud gaming. Cependant, avec la levée d’autres obstacles moindres, la CMA avait donné à Microsoft une seconde chance pour répondre à toutes ses interrogations. Les entreprises avaient alors étendu leur accord pour trois mois, le temps de finaliser correctement les choses.

Microsoft avait par la suite soumis un nouveau dossier au régulateur, avec Activision Blizzard qui doit notamment vendre ses droits pour le streaming de jeux à Ubisoft si la fusion doit aboutir. Ubisoft profitera de ces droits à perpétuité pour les jeux actuels et tous ceux qui Activision Blizzard sortira pendant les quinze prochaines années. Cette concession a fait basculer le dossier.

La CMA déclarait le mois dernier avoir quelques “craintes résiduelles” quant à l’application de cette nouvelle proposition, précisant cependant que “Microsoft avait donné des garanties pour que les termes de la vente des droits d’Activision à Ubisoft puissent être supervisés par la CMA.”

La cession des droits de cloud gaming à Ubisoft a tout changé

“Avec la vente des droits de streaming d’Activision à Ubisoft, nous avons fait en sorte que Microsoft ne puisse avoir la mainmise sur ce marché important et en développement rapide”, déclarait Sarah Cardell, directrice générale de la CMA. “Avec l’évolution du cloud gaming, cette intervention permettra que les gens aient davantage de prix compétitifs, de meilleurs services et davantage de choix. Nous sommes la seule agence au monde à avoir permis ce résultat.”

Il se murmurait pendant un temps que le régulateur européen décide de jouer les trouble-fête face à cette nouvelle proposition. L’UE avait approuvé l’acquisition en mai après quelques concessions sur le cloud gaming. Selon Bloomberg, les régulateurs n’avaient pas matière à ouvrir une nouvelle enquête suite à cela.

Après qu’une cour américaine avait rejeté la tentative de la FTC de bloquer temporairement cette fusion, la CMA et les deux partis avaient demandé à reporter l’appel de Microsoft contre la décision initial du régulateur britannique. Le tribunal répondait favorablement et, après nouvelle analyse des termes de l’accord, la CMA a finalement accepté la fusion. Ce n’est désormais plus qu’une question de temps avant de celle-ci ne soit finalisée.

Il reste cependant un dernier obstacle à franchir. La FTC avance de son côté pour tenter d’empêcher la chose. Cela n’empêchera pas Microsoft de finaliser l’acquisition, mais il est possible que la FTC puisse forcer l’entreprise à céder tout ou partie d’Activision Blizzard.