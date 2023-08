Microsoft va vendre les droits de streaming d'Activision Blizzard à Ubisoft pour convaincre les régulateurs britanniques. Cela devrait permettre d'apaiser les dernières craintes et ouvrir encore le marché.

Microsoft revoit grandement sa proposition de fusion avec Activision Blizzard en vendant les droits du cloud gaming pour les jeux d’Activision Blizzard à son concurrent Ubisoft. Ceci permettrait de résoudre l’une des principales craintes des régulateurs britanniques, qui bloquent le projet en partie à cause d’une possible domination de Microsoft sur le marché du cloud gaming – mais rien ne devrait être approuvé avant le 18 octobre.

“En conséquence de l’accord avec Ubisoft, Microsoft pense que sa proposition d’acquisition d’Activision Blizzard présente une transaction très différente selon la loi britannique que la transaction soumise par Microsoft pour la CMA en 2022”, écrivait le président de Microsoft, Brad Smith.

Si cette fusion devait aboutir, Microsoft transfèrerait “les droits de streaming cloud pour tous les jeux PC et consoles d’Activision Blizzard, présents et à venir pendant les 15 prochaines années, à Ubisoft Entertainment SA, un éditeur de jeux leader au niveau mondial. Les droits seront cédés à perpétuité”, ajoutait-il. Cela signifie que Microsoft ne pourrait pas proposer de jeux Activision Blizzard en exclusivité pour Xbox Cloud Gaming, ni avoir son mot à dire sur la manière dont les sorties sont gérées sur les services concurrents. Cela permettrait aussi à Ubisoft d’offrir des services de cloud gaming Activision Blizzard sur des systèmes Apple ou autres non Windows.

Quant aux termes de la transaction, “Ubisoft dédommagera Microsoft pour les droits de streaming cloud des jeux Activision Blizzard via un paiement unique et un mécanisme de tarification d’ensemble basé sur le marché, avec une option tarifaire basée sur l’usage”, précisait encore Brad Smith.

Dans son propre post de blog, Ubisoft indique que les titres Activision Blizzard seront disponibles sur une grande variété de services si l’accord devait être finalisé. “Avec un seul abonnement à Ubisoft+ Multi Access, les joueurs pourront bientôt jouer à leurs jeux Ubisoft et Activision Blizzard favoris sur de nombreuses plateformes très variées, dont le PC, les consoles Xbox et Amazon Luna et la plateforme PlayStation via Ubisoft+ Classics”, écrit Daniel O’Connor.

The Ubisoft+ lineup is expanding!

We're excited to announce a new agreement that will bring Activision Blizzard games to Ubisoft+ via streaming upon the completion of Microsoft’s acquisition of Activision Blizzard!

We’ll also be licensing the games to a range of cloud streaming… pic.twitter.com/sZTnEFJedC

— Ubisoft (@Ubisoft) August 22, 2023