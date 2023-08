Xbox Series X : la console de Microsoft se pare d’habillages

Microsoft dévoile des habillages personnalisables officiels pour la Xbox Series X.

Les habillages pour Xbox Series X de l’éditeur américain Microsoft permettent aux joueurs du monde entier de personnaliser leurs consoles de manière plus abordable et plus durable que l’achat d’une édition spéciale ou limitée avec des designs originaux basés sur des exclusivités issues des Xbox Game Studios ou des créations artistiques imaginées par de talentueux illustrateurs.

Prepping for some space exploration? Time to suit up! 🧑‍🚀🎮

‌

Announcing the Xbox Series X Console Wraps are here and made to perfectly fit your console! ‌ pic.twitter.com/KXirvvlmep

— Xbox (@Xbox) August 21, 2023