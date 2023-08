Microsoft commence à vendre des pièces de rechange pour ses manettes Xbox. Voilà qui devrait permettre d'alléger la facture en cas de problème.

Les manettes de consoles modernes sont onéreuses, avec des tarifs compris entre 50 et 240 €, selon les fonctionnalités proposées. Alors, lorsque l’une d’entre elles est cassée, il faut souvent casser sa tirelire pour en acheter une nouvelle. Microsoft a décidé de mettre un pas, à son tour, dans le monde de la réparation à réaliser soi-même en proposant des pièces de rechange pour les manettes Xbox, avec les instructions à télécharger et des vidéos de tutoriel en pas-à-pas, permettant aux joueurs d’économiser de l’argent sur le long terme. Ce programme concerne la manette sans fil Xbox standard et la manette sans fil Xbox Elite Series 2.

Le Microsoft Store propose diverses pièces de remplacement – des circuits, sticks, boutons, etc. – pour pouvoir gérer des problèmes de drifting, des boutons coincés et autres. Jusqu’à présent, il fallait remplacer toute la manette ou faire appel à un réparateur tiers, à vos risques et périls. Les prix font de 24 $ pour un ensemble de boutons à 60 $ pour le circuit imprimé et l’unité principale. Vous pouvez même remplacer le moteur pour les vibrations pour 35 $. Les éléments de la coque extérieure sont aussi disponibles à l’achat, mais uniquement en noir ou blanc.

Le programme est déjà opérationnel aux États-Unis, selon les dires du responsable produit Brad Rossetti. Autrement dit, si vous avez une ou plusieurs manettes Xbox qui ne fonctionnent plus correctement, vous pouvez tenter de les réparer vous-même. Il semblerait aussi que la firme de Redmond permette à d’autres revendeurs de vendre ces pièces de rechange, comme le très réputé iFixit.

Microsoft n’est pas le seul géant du jeu vidéo à permettre les réparations par les joueurs. La manette DualSense Edge de Sony est par exemple livrée avec quelques pièces de rechange, mais le géant japonais ne vend pas d’autres pièces via un store en ligne. Nintendo ne vend pas non plus de pièces de rechange pour ses manettes, mais propose la réparation gratuite des Joy-Con lorsque ceux-ci souffrent de drifting.