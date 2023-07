Square Enix va renforcer sa relation avec Microsoft

Les prochains jeux de Square Enix sortiront sur les consoles Xbox du géant américain Microsoft.

Le nouveau PDG de Square Enix, Takashi Kiryu, a annoncé et promis une meilleure prise en charge des plateformes Xbox pour les prochains jeux de l’éditeur japonais à l’occasion du Final Fantasy XIV Fan Fest 2023 qui se tenait en plein cœur de Las Vegas aux USA :

Nous voulons continuer à proposer des jeux fabuleux aux fans du monde entier, et bien sûr nous voulons aussi accueillir la communauté Xbox, en commençant par Final Fantasy XIV qui arrivera au printemps 2024, et chaque fois que cela sera possible, nous prévoyons d’amener nos jeux sur les consoles Xbox pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter. Nous avons vraiment hâte de travailler en étroite collaboration avec Phil Spencer et Microsoft pour rendre cela possible.

Invité sur la scène de l’événement, le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer, a ajouté :

Phil Spencer se réjouit d’ailleurs que Final Fantasy XIV ne soit bientôt plus exclusivement disponible sur les consoles PlayStation de Sony :

Ce que j’apprécie vraiment chez Naoki Yoshida et votre équipe, c’est que vous placez le joueur au centre de tout ce que vous faites. Nous partageons un esprit très similaire lorsqu’il s’agit de nos joueurs. Nous sommes très inspirés par la façon dont vous avez fait de Final Fantasy XIV un succès mondial, et nous voulons réunir la communauté Xbox et vos guerriers de la lumière d’une manière sûre, sécurisée et engageante, et surtout amusante. Nous considérons également qu’il s’agit d’un moment décisif dans notre relation avec Square Enix et l’équipe de Final Fantasy, car nous envisageons de collaborer plus étroitement à l’avenir. Toute l’équipe de Microsoft est impatiente de voir comment nos nouveaux guerriers de la lumière utiliseront toutes les capacités des Xbox Series X et Series S pour aider à sauver Eorzea. Et je suis ravi de travailler avec vous, Yoshida-san, et vos studios pour amener cette incroyable franchise sur les plateformes les plus diverses afin de permettre à un plus grand nombre de joueurs de se connecter et d’expérimenter ensemble le plaisir du jeu.