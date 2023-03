Takashi Kiryu, le nouveau président de Square Enix

Yosuke Matsuda va quitter la présidence de l'éditeur japonais Square Enix au profit de Takashi Kiryu.

A la demande du conseil d’administration de Square Enix, Takashi Kiryu sera intronisé comme PDG de l’éditeur japonais d’ici juin prochain à la place de Yosuke Matsuda :

Dans le contexte de l’évolution rapide de l’environnement commercial entourant l’industrie du divertissement, le changement proposé vise à remodeler l’équipe de direction dans le but d’adopter des innovations technologiques en constante évolution et de maximiser la créativité de la société afin d’offrir un divertissement encore plus grand à ses clients dans le monde entier.

La jeunesse prend le pouvoir chez Square Enix

Ancien directeur général de multinationale japonaise de communication Dentsu, Takashi Kiryu est arrivé chez Square Enix en 2020 en tant que directeur général de la planification. Il gravit ensuite les échelons en devenant directeur général de la stratégie d’entreprise en avril 2021 puis président du conseil d’administration de la filiale chinoise en janvier 2022, ce qui lui permet également de devenir membre du conseil d’administration de Square Enix. Un an plus tard, et à seulement 47 ans, il est en passe de devenir le président d’un grand nom de l’industrie vidéoludique au Japon.

La fin de l’ère Yosuke Matsuda

S’il a été à la tête de Square Enix en connaissant les meilleurs résultats financiers de son histoire, Yosuke Matsuda aura également enchaîné plusieurs mauvaises décisions comme la vente de plusieurs studios occidentaux à Embracer Group (Crystal Dynamics, Eidos-Montréal, Square Enix Montréal), la perte de plusieurs licences historiques, la séparation avec IO Interactive, l’absorption de Luminous Productions suite à l’échec de Forspoken et une stratégie déplorable visant à se focaliser de plus en plus sur les NFT et la blockchain.