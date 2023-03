Square Enix va absorber Luminous Productions

Les effectifs de Luminous Productions seront prochainement transférés au sein de l'éditeur japonais Square Enix.

D’ici mai prochain, Square Enix fusionnera avec sa filiale Luminous Productions :

Cette absorption s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la société pour renforcer la compétitivité des studios de développement du groupe, un objectif énoncé dans sa stratégie commerciale à moyen terme actuelle. Square Enix a développé de nombreux jeux AAA haute définition et possède une grande richesse de propriété intellectuelle et de contenu. Luminous Productions dispose quant à elle non seulement de capacités de développement de titres AAA mais aussi d’une expertise technique dans des domaines tels que le développement de moteurs de jeux. L’association des deux entités renforcera encore la capacité du groupe à développer des jeux en haute définition.

Luminous Productions est contraint de fermer ses portes

Avant de ne faire qu’un avec Square Enix, le studio Luminous Productions supervise encore le suivi de Forspoken malgré l’échec de l’action-RPG narratif en monde ouvert :

Vous avez peut-être entendu la nouvelle concernant le ralliement de Luminous Productions à Square Enix. Notre équipe talentueuse se joindra à Square Enix à partir du 1er mai prochain pour offrir aux joueurs du monde entier des expériences de jeu inédites et innovantes. D’ici là, nous resterons entièrement concentrés sur Forspoken. Nous travaillons actuellement sur le patch annoncé précédemment pour améliorer les performances globales du jeu (nous ferons bientôt une mise à jour) et le contenu téléchargeable, In Tanta We Trust, est en bonne voie pour sortir cet été.

An Update from Luminous Productions pic.twitter.com/fbDENflRhj — Luminous Productions (@LumiPro_EN) February 28, 2023

Takeshi Aramaki, directeur de Luminous Productions, a déclaré :

Lorsque nous avons créé Luminous Productions en 2018, notre vision était de créer des jeux AAA qui fusionnent la technologie et l’art pour offrir des expériences de jeu complètement nouvelles. Avoir la chance de faire exactement cela a été un rêve devenu réalité. Nous apprécions que vous fassiez ce voyage avec nous et nous sommes impatients de continuer à créer de nouveaux divertissements et expériences en faisant partie intégrante de Square Enix.