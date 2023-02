Forspoken : les problèmes techniques sur PS5 et PC seront bientôt corriger

Luminous Productions prépare un patch pour corriger plusieurs problèmes techniques présents dans Forspoken.

Takeshi Aramaki, directeur du studio de Luminous Productions, annonce l’arrivée d’un patch pour Forspoken d’ici les prochaines semaines avec plusieurs améliorations :

Merci à tous les joueurs qui ont apprécié Forspoken et exploré le monde d’Athia depuis le lancement. Nous avons été attentifs à tous vos retours et travaillons d’arrache-pied sur un correctif à venir qui inclura des améliorations au niveau des performances globales, des graphismes, de la jouabilité, ainsi que des mises à jour et des ajustements liés au contenu général du jeu sur PS5 ainsi que sur diverses configurations PC. Nous nous engageons à faire de Forspoken l’expérience la plus agréable possible et nous vous informerons dès que possible de la date du patch.