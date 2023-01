Forspoken, un action-RPG narratif avec l’actrice Ella Balinska

La première production vidéoludique du studio japonais Luminous Productions se retrouve sur le marché.

Alors que la contrée fantastique Athia est ravagée par une force inconnue, qui se nomme La Brume, Frey Holland arrive de New York suite à un étrange phénomène (le même que l’on retrouve dans de nombreux isekais) avec un bracelet doté d’une conscience, Krav. La jeune femme va vite apprendre à se servir du parkour magique et d’un arsenal de puissants sorts et compétences pour sauver Athia, combattre divers ennemis, mais également trouver le chemin du retour.

A 53’ Frey descends upon Times Square New York. Find your fight. @forspoken is out now on PS5 and PC. pic.twitter.com/N8pB7wMaVr — Square Enix (@SquareEnix) January 24, 2023

Takeshi Aramaki, directeur du studio de Luminous Productions, a déclaré :

Nous sommes très heureux de célébrer le lancement de Forspoken, et d’enfin voir les joueuses et les joueurs vivre l’histoire de Frey. L’équipe de développement et toutes les personnes impliquées ont travaillé d’arrache-pied afin de donner vie à Forspoken. Nous avons hâte de voir les réactions des fans. Nous espérons que les joueuses et les joueurs se reconnaîtront en Frey alors qu’ils exploreront la mystérieuse contrée d’Athia et embarqueront ensemble dans cette aventure magique.

Une bande-annonce pour Forspoken

Forspoken est disponible sur PS5 et PC (Steam/Epic Games Store/Microsoft Store).

Le DLC In Tanta We Trust sera disponible plus tard dans l’année. Les joueurs qui ont précommandé la Digital Deluxe Edition de Forspoken recevront un accès anticipé à la préquelle.