Symbiogenesis, la marque NFT de Square Enix

L'éditeur japonais Square Enix va combiner personnages à collectionner, narration et jouabilité avec Symbiogenesis.

Lors du Web3 Conclave, un événement organisé dans le cadre de l’India Game Developers Conference (IDGC), qui réunit des intervenants du monde entier, Square Enix a révélé Symbiogenesis, sa première collection de NFT basée sur la blockchain Ethereum et prévue pour le printemps 2023.

Un porte-parole de Square Enix a déclaré :

Symbiogenesis est un tout nouveau contenu de divertissement se déroulant dans un monde autonome où un large casting de personnages se symbiose, le tout pouvant être collecté sous forme d’art numérique, d’une histoire interactive et d’une communauté dédiée. L’art peut être utilisé comme photo de profil sur les réseaux sociaux (PFP) et comme personnage dans une histoire qui se déroule dans un monde alternatif où le joueur peut “démêler” un mystère en accomplissant des missions qui tournent autour des questions de monopolisation et de distribution des ressources. L’histoire se dévoile au fur et à mesure des mouvements stratégiques des joueurs.