Foamstars devient gratuit à partir d’aujourd’hui !

Square Enix offre son jeu de tir festif et chaotique gratuitement pour les joueurs sur PS4 et PS5.

Tl;dr Foamstars de Square Enix devient un jeu gratuit.

Les acheteurs précédents recevront un “cadeau héritage” gratuit.

Le jeu mêle les mécaniques de Fortnite et Splatoon.

Foamstars passe au modèle gratuit

La nouvelle a fait l’effet d’un coup de tonnerre dans l’univers du gaming. L’éditeur japonais Square Enix a annoncé que son jeu de tir multijoueur, Foamstars, adopte désormais un modèle free-to-play. Les joueurs des consoles PlayStation 4 et 5 de Sony peuvent donc profiter du jeu sans débourser un centime, et ce, sans nécessiter d’abonnement PlayStation Plus.

Des cadeaux pour les premiers acheteurs

Et qu’en est-il des joueurs qui ont acquis le jeu avant ce passage au gratuit ? Ils ne sont pas laissés pour compte. En effet, pour les remercier de leur fidélité, Square Enix leur offre un “cadeau héritage”. Ce dernier inclut 12 skins exclusifs Bubble Beastie, un design exclusif de Slide Board et un titre “Legacy”. Pour récupérer ces cadeaux, les joueurs devront rester à l’affût des annonces sur le site officiel du jeu et leur compte X.

Une expérience de jeu unique

Lancé en début d’année sur les consoles de l’ancienne et de la nouvelle génération de Sony, Foamstars est un jeu de bataille multijoueur en troisième personne. Il se distingue par son gameplay qui mêle les mécaniques de construction de base de Fortnite et le tir amical et familial de Splatoon de Nintendo. Dans ce jeu, les équipes utilisent des monticules de mousse pour construire des terrains que leurs tireurs peuvent traverser à grande vitesse ou pour établir des points de vue plus élevés pour attaquer leurs adversaires.

Une nouvelle ère pour Foamstars

Le passage au modèle gratuit pourrait bien marquer un tournant pour Foamstars. En rendant le jeu accessible à tous, Square Enix pourrait bien attirer une nouvelle vague de joueurs et voir sa popularité grimper en flèche. Seul l’avenir nous dira si ce pari est gagnant.