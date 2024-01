Square Enix envisage une utilisation “poussée” de l’IA pour créer des contenus innovants

"Je suis convaincu que l'intelligence artificielle générative a le potentiel de transformer notre façon de créer."

Tl;dr L’IA générative pourrait bientôt influencer l’industrie du jeu vidéo.

Square Enix prévoit d’utiliser l’IA activement pour créer de nouveaux types de contenu.

L’IA pourrait aider à améliorer la productivité et contribuer à la commercialisation.

Les préoccupations concernant le droit d’auteur s’accroissent dans l’industrie du jeu.

Un potentiel révolutionnaire pour l’industrie du jeu avec l’IA

L’intelligence artificielle générative a été au cœur de nombreuses discussions ces dernières années, notamment pour ses applications dans le traitement des images, du texte et des vidéos. Or, d’après certaines prévisions, l’industrie du jeu vidéo pourrait être la prochaine sur la liste. Le géant de l’industrie, Square Enix, a récemment exprimé son intention de s’orienter résolument vers l’IA et d’autres technologies de pointe à partir de 2024.

La vision de Square Enix

Dans sa lettre de nouvel an, le président de Square Enix, Takashi Kiryu, a partagé son enthousiasme pour la “création de nouvelles formes de contenu” grâce à l’IA. Il souligne que l’intelligence artificielle a pendant longtemps été un sujet de débat académique, mais que l’arrivée de ChatGPT, qui permet une production facile de textes ou de traductions, a provoqué une propagation rapide de l’IA générative.

L’IA au service de la création de contenu

L’entreprise commence par utiliser l’IA pour améliorer sa productivité en développement et pour venir en aide à ses actions de marketing. Cependant, “à plus long terme, nous espérons exploiter ces technologies pour créer de nouvelles formes de contenu pour les consommateurs, car nous croyons que l’innovation technologique représente des opportunités commerciales”, a ajouté M. Kiryu. De plus, la société prévoit de construire des expériences AR et VR plus immersives, incluant des “nouvelles formes de contenu qui fusionnent le monde réel et les mondes virtuels.”

Controverse et questions légales

Malgré ces perspectives séduisantes, Takashi Kiryu a nommé ChatGPT, dont le créateur OpenAI a récemment été poursuivi par The New York Times pour violation de droit d’auteur. Dans l’industrie du jeu également, des entreprises comme Valve ont exprimé leur inquiétude quant à l’éventualité de restreindre les jeux utilisant l’IA sur leurs plateformes pour des préoccupations similaires.