Foamstars : Square Enix annonce une bêta ouverte sur PS5

La bêta ouverte de Foamstars ne nécessitera aucun abonnement au PlayStation Plus.

Du 30 septembre prochain à 3h jusqu’au 2 octobre octobre prochain à 9h, les joueurs sur PS5 pourront participer à la bêta ouverte du shooter compétitif Foamstars de l’éditeur japonais Square Enix qui sera composée de Chasse à la star et Survie en milieu mousseux. L’un est un mode de match à mort par équipe où, dès qu’il y a eu suffisamment d’éliminations, un joueur de l’équipe adversaire devient la star, mais également la cible privilégiée des adversaires, tandis que l’autre est un match à mort intense en combat rapproché où l’arène est divisée en un anneau extérieur et un anneau intérieur.

Kosuke Okatani, producteur chez Square Enix, a déclaré :

La meilleure façon d’apprendre à jouer à Foamstars , c’est tout simplement de s’y mettre. Choisissez un personnage, testez les différentes compétences et les modes de jeu pour savoir ce que vous aimez ! N’oubliez pas qu’emmousser vos ennemis n’est pas suffisant. Une fois qu’un joueur est emmoussé, vous (ou l’un de vos coéquipiers) devrez glisser sur lui pour l’éliminer. Vous ne pouvez glisser rapidement que sur la mousse de votre équipe, celle de l’équipe adverse vous ralentira, alors essayez de créer des chemins et des accès pour vous assurer de pouvoir atteindre votre cible. Si vous voyez que l’un de vos coéquipiers est emmoussé (il appellera à l’aide), glisser sur lui le libèrera et empêchera vos adversaires de l’éliminer. Aussi agréable que ça puisse être d’éliminer des ennemis, c’est encore plus gratifiant de saboter leurs efforts ! Si vous êtes sur la mousse de l’équipe adverse, vos déplacements seront considérablement ralentis. Non seulement cela fait de vous une cible facile pour vos adversaires, mais en plus c’est horriblement collant. Gardez vos distances ! Vous pouvez tenter d’éviter la mousse ennemie, ou bien vous pouvez utiliser vos propres armes pour la remplacer. Dans tous les cas, essayez de rester autant que possible sur vos bulles à vous.

Il précise également :

Plus vous aspergez de la mousse, plus elle va s’accumuler. Vous pouvez créer des bases et des murs faits en mousse qui vous seront très utiles.Par exemple, créer un mur peut bloquer l’avancée des ennemis et les forcer à trouver un autre chemin jusqu’à leurs cibles, et cela protège aussi vos partenaires. Vous pouvez également utiliser la mousse pour prendre la hauteur et avoir une vue d’ensemble de toute l’arène, ce qui vous donnera l’occasion d’éliminer vos ennemis d’en haut. Travaillez main dans la main avec votre équipe, et vous découvrirez d’ingénieuses manières d’utiliser la mousse à votre avantage… Chaque personnage possède des compétences uniques qui sont activées grâce aux gâchettes hautes, mais également un talent de superstar que vous pouvez déchaîner avec la touche triangle. Cela peut aller de grenades avec mousse explosive à des méthodes de déplacement rapide. Ces compétences peuvent s’avérer cruciales dans une partie et elles se rechargent sur la durée, alors pas la peine de les garder au chaud. N’oubliez pas : elles sont là pour être utilisées !