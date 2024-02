Foamstars : un vent de fraicheur dans le monde du jeu de tir

Avec l'aide de personnages amusants et excentriques, Foamstars du studio japonais Toylogic offre un gameplay dynamique et divertissant.

Tl;dr Foamstars est un jeu de tir festif et familial.

Le jeu développé par Toylogic propose des missions solo et des matchs multijoueurs.

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles.

Des microtransactions excessives gâchent l’expérience de Foamstars.

Foamstars, le Splatoon-like de Square Enix avec des sonorités à la Persona

Dès le lancement du nouveau jeu de combat festif de Square Enix, Foamstars, les joueurs sont submergés par l’énergie joyeuse qui se dégage de la bande sonore, quasiment similaire à celle de la franchise Persona, ainsi que du style graphique et de l’intrigue décalée. Plus proche de l’approche familiale de Splatoon de Nintendo que des traditionnels jeux de tir auxquels le monde du jeu est habitué, Foamstars ne prend jamais les choses trop au sérieux.

Un gameplay dynamique et divertissant

Le cœur du jeu Foamstars repose sur des matchs multijoueurs où deux équipes de quatre joueurs s’affrontent, bien qu’il existe également des missions solo pour développer davantage le scénario du jeu. Le jeu propose également de nombreux modes de jeu multijoueurs, tous plus amusants les uns que les autres. Le mode “Rubber Duck Party” par exemple, où les équipes se battent pour le contrôle d’un canard en caoutchouc dansant, est particulièrement divertissant.

Foamstars : entre personnalisation et microtransactions

Foamstars offre une multitude d’options de personnalisation, allant de la décoration de votre salon privé à la personnalisation de votre planche de glisse. Cependant, le nombre de microtransactions dans Foamstars est son plus grand inconvénient, surtout lorsque l’on sait qu’à partir du 5 mars prochain, le jeu coûtera 29,99 dollars à l’achat. La boutique in-game n’est d’ailleurs pas bon marché et sera régulièrement mis à jour avec de nouveaux articles pour inciter les joueurs à dépenser plus d’argent.