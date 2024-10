Nettoyez le monde de Shrek dans PowerWash Simulator

PowerWash Simulator invite les joueurs à plonger dans un univers enchanteur en nettoyant cinq cartes inspirées de l'univers de Shrek. Avec des défis tels que rénover Duloc et le marais de Shrek, les fans peuvent désormais vivre l'expérience de redonner vie à ces lieux emblématiques tout en maniant un puissant nettoyeur à haute pression.

Tl;dr PowerWash Simulator a un nouveau DLC : Shrek Special Pack.

Il propose cinq nouveaux lieux à nettoyer issus des films Shrek.

PowerWash Simulator comprend également des scénarios basés sur d’autres films populaires.

Qui nettoie après Shrek ?

Il y a une question qui n’a jamais été abordée dans les nombreux films de Shrek : qui se charge de nettoyer le chaos laissé par l’ogre et ses divers antagonistes de contes de fées après leurs combats ? PowerWash Simulator de Square Enix apporte enfin une réponse à cette énigme.

Un partenariat entre DreamWorks et Square Enix

DreamWorks, le studio d’animation à l’origine de Shrek, et l’éditeur japonais Square Enix ont uni leurs forces pour créer le Shrek Special Pack, un nouveau contenu téléchargeable pour PowerWash Simulator. Disponible dès à présent sur consoles et PC, ce pack introduit plusieurs scénarios tirés des films iconiques, ainsi que de nouvelles armures et outils pour vous aider à nettoyer les nombreux résidus qui se sont accumulés dans l’univers de Shrek.

Un voyage à travers les lieux emblématiques de Shrek

Le Shrek Special Pack comprend cinq nouveaux lieux qui nécessitent une bonne séance de nettoyage à haute pression. Parmi eux, on retrouve le marécage de Shrek, la ville de Duloc avec son charmant guichet d’information à ressort, la fabrique de potions de la Fée Marraine, la tanière du dragon et le délicieux refuge de lune de miel de Hansel avec la calèche d’oignon de mariage des Shrek.

Le pack propose également un nouveau mode campagne qui vous fait traverser ces nouveaux décors et vous octroie un nouvel ensemble d’armure et de tuyaux de lavage à pression sur le thème des chevaliers. Qui plus est, vous recevrez des messages de « visages familiers », peut-être même du Muffin Man (l’homme-muffin) – bien qu’il ne soit pas vraiment un personnage secondaire dans l’univers de Shrek, en dehors de sa référence dans la comptine du premier film.

Des DLC toujours plus surprenants

L’une des choses fascinantes à propos de PowerWash Simulator est l’ampleur de créativité dont fait preuve Square Enix avec ses packs de DLC. L’éditeur japonais a également conçu des scénarios de nettoyage spéciaux basés sur d’autres films populaires tels que Retour vers le Futur, Tomb Raider et Final Fantasy.