DreamWorks Animation bat Disney avec un record à deux milliards de dollars

DreamWorks brille dans l’ombre de Disney

On l’a souvent perçu comme le petit frère de Disney, mais DreamWorks Animation vient de réaliser un exploit impressionnant face à son grand rival. Alors que Disney domine le monde de l’animation depuis plus d’un siècle, le récent succès de DreamWorks prouve que la réalité est bien plus nuancée.

Un parcours impressionnant

Depuis sa création en 1994, DreamWorks Animation a produit certains des films d’animation les plus populaires et les plus réussis. Avec des films marquants comme Shrek et Dragons, le studio s’est imposé comme le principal rival de Disney.

Un succès retentissant

Après une pause de huit ans, Kung Fu Panda 4 de DreamWorks Animation a connu un succès critique et commercial, rapportant plus de 500 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 85 millions de dollars. Ce succès a fait de la franchise Kung Fu Panda la septième plus rentable de tous les temps, avec plus de 2 milliards de dollars de recettes pour quatre films. DreamWorks a ainsi dépassé Disney en nombre de franchises d’animation à 2 milliards de dollars.

Une concurrence acharnée

Outre Kung Fu Panda, les projets majeurs de DreamWorks Animation, Shrek et Madagascar, ont également dépassé le seuil des 2 milliards de dollars. En comparaison, seules deux franchises de Disney, Toy Story et Frozen, peuvent prétendre à ce titre. Malgré plusieurs franchises de Disney proches de la barre des 2 milliards de dollars, DreamWorks peut célébrer un succès impressionnant.