Tout savoir sur Shrek 5

DreamWorks Animation annonce que Shrek, Fiona et l'Âne seront de retour sur le grand écran dans Shrek 5 en juillet 2026.

Tl;dr Shrek 5 sortira le 1er juillet 2026 au cinéma.

Shrek 5 verra le retour de Eddie Murphy, Mike Myers et Cameron Diaz.

Un spin-off basé sur le personnage de l’Âne est en préparation.

Il pourrait arriver d’ici 2027.

L’ogre vert de retour au cinéma

Les fans de l’ogre vert peuvent se réjouir : DreamWorks Animation a officiellement dévoilé la date de sortie de Shrek 5. Prévu pour le 1er juillet 2026, ce nouvel opus promet de faire suite à l’héritage de la franchise Shrek, qui a marqué une pause après Shrek Forever After en 2010.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu — DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024

Un casting mystérieux

Si le scénario complet de Shrek 5 reste encore un mystère, on sait néanmoins que trois acteurs phares de la série seront de retour : Eddie Murphy, Mike Myers et Cameron Diaz. Un bref clip animé accompagnait l’annonce, mettant en scène un « 5 » aux oreilles d’ogre vert, sur la célébrissime mélodie de Smash Mouth, « All Star ».

Un univers en expansion

Mais Shrek 5 ne sera pas le seul film à faire grandir l’univers de la franchise. En effet, Eddie Murphy a également mentionné travailler sur un film dédié à son personnage de l’Âne, dont la production ne commencera qu’après la fin de son travail sur Shrek 5. Ainsi, le film sur l’Âne ne sortira probablement pas avant 2027.