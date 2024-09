La série Final Fantasy Pixel Remaster débarque enfin sur Xbox

Les classiques sont revisités avec des graphiques pixelisés modernisés et une nouvelle bande son. Quelle sera votre réaction face à cette nouvelle expérience de jeu ?

Avis aux fans de rétro-gaming :

Préparez-vous à revivre d’anciennes épopées vidéoludiques sur votre console nouvelle génération. En effet, la célèbre série de jeux de rôle Final Fantasy Pixel Remaster de Square Enix a récemment fait son apparition sur la plateforme Xbox Series X/S.

Un pack nostalgique à prix réduit :

Proposée sur le Xbox Store, la série complète de six jeux est vendue sous forme de pack au tarif de 75$, et pour une durée limitée, à 60$. Pour les joueurs préférant se concentrer sur certains titres uniquement, il est également possible d’acheter les jeux individuellement, à des prix variant de 9,59$ à 14,39$, suite à une réduction en cours.

Des classiques remasterisés pour le plaisir des sens :

Les puristes seront ravis d’apprendre que cette série remasterise Final Fantasy I jusqu’à Final Fantasy VI avec des graphiques en pixel modernisés, spécialement conçus pour sublimer les écrans HD modernes. De plus, pour une immersion sonore encore plus intense, les jeux sont dotés de bandes sonores remasterisées, avec la possibilité de revenir aux originales, pour une expérience rétro authentique.

Et pour ceux qui auraient du mal à se familiariser avec le gameplay, sachez que des options de personnalisation sont disponibles. Il est possible d’accroître les gains d’expérience (jusqu’à 4 fois) ou de désactiver les rencontres aléatoires pour une progression plus fluide. Et pour une aventure encore plus tranquille, l’option de combat automatique est également disponible.

Et ce n’est pas tout :

En plus de ces classiques de Final Fantasy, d’autres titres de Square Enix tels que Trials of Mana ($50) et Legend of Mana ($30) ont également rejoint la plateforme Xbox. De plus, le remake Dragon Quest III HD-2D est disponible en précommande ($60) avant sa sortie prévue le 14 novembre prochain.