« Final Fantasy XVI » débarque sur PC le 17 septembre

L'exclusivité PS5 débarquera bientôt sur Steam et Epic Games Store.

TL;DR Final Fantasy XVI arrive sur PC le 17 septembre.

Le jeu, déjà disponible sur PlayStation 5, propose une démo.

Nouvelle approche du combat, plus axée sur l’action et le hack-and-slash.

Pour les inconditionnels de Final Fantasy XVI, l’attente touchera bientôt à sa fin

Deux longues années ont parcouru le globe, alors que les adeptes de Final Fantasy XVI sur PC patientaient pour la fameuse version portée du jeu tant attendue. Dorénavant, l’aurore du 17 septembre signera la fin de cette quête. C’est en effet à cette date que le RPG d’action renommé fera son apparition florissante sur Steam et Epic Games Store.

Les bonus, c’est pour maintenant !

Les deux extensions payantes, qui figurent dans l’édition complète, seront également disponibles ce jour-là pour le grand bonheur des amateurs de bonus. « Jusqu’à présent, le jeu n’était disponible que sur la PlayStation 5. » Pourtant, même avant cette sortie longuement attendue, les joueurs PC peuvent dès maintenant s’immerger dans le monde fantasmagorique du XVIe opus grâce à une démo spécialement concoctée, disponible sur les deux plateformes.

Final Fantasy XVI : un vent de fraicheur dans la saga

Final Fantasy XVI a osé innover, modifiant la formule classique du jeu par tour et adoptant une approche de combat davantage axée sur l’action et le hack-and-slash. Tout cela fût réalisé dans le but de rendre le jeu plus accessible à ceux qui se montrent plus réticents face au format axé sur les tactiques. Cette nouveauté n’a pas manqué de susciter la controverse parmi les fans de la première heure.

Un scénario fort, des graphismes époustouflants

Cependant, Final Fantasy XVI s’est révélé être un régal pour les sens. Avec une distribution qui offre des performances impressionnantes, un système de combat fondé sur les attaques élémentaires, des batailles de boss aux proportions épiques qui s’harmonisent merveilleusement bien avec l’envergure cinématographique, et une facilité relative, le titre a de quoi séduire. « Le système de combat, basé sur les attaques élémentaires, rend vos combats passionnants et animés. » Voilà quelques-unes des raisons qui font de Final Fantasy XVI une expérience de jeu que tout aficionado de RPG se doit d’explorer.