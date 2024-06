Une Xbox Series X 100% numérique arrive pour les fêtes !

Une version de la Series X disposant d'un espace de stockage de 2 To est également en préparation. Curieux de savoir ce que vous pourrez faire avec tout cet espace supplémentaire ?

Tl;dr Microsoft dévoile une nouvelle gamme de consoles Xbox.

Une Xbox Series X sans lecteur de disque et en blanc robotisé est annoncée.

Une édition spéciale de la Xbox Series X sera également disponible.

La Xbox Series S recevra une mise à jour plus modeste.

Une nouvelle ère pour la Xbox

Dans un récent spectacle de jeux Xbox, Microsoft a dévoilé une mise à jour importante de sa gamme de consoles. Une des nouveautés les plus attendues est la Xbox Series X sans lecteur de disque, proposée pour la première fois en blanc robotisé.

Le futur du jeu sans disque

L’absence d’un lecteur de disque dans la Xbox Series X était anticipée depuis longtemps par les fans. Une fuite en mars laissait même présager l’arrivée d’un modèle tout numérique en blanc robotisé. Ce nouveau modèle est livré avec une capacité de stockage de 1 To et coûtera 450 $, une offre intéressante puisque le prix de vente conseillé de la Xbox Series X originale est de 500 $ mais elle est souvent en promotion.

Des éditions spéciales pour tous les goûts

Le géant de la technologie prévoit également de lancer une édition spéciale de la Xbox Series X. Revêtue d’un noir galactique, cette version contient un lecteur de disque et une capacité de stockage interne doublée à 2 To. Elle est fournie avec une manette coordonnée et coûtera 600 $.

De plus, la Xbox Series S se verra également mise à niveau, bien que de manière plus modeste. Une version en noir carbone, dotée de la même capacité de stockage de 1 To, a été lancée l’année dernière et une autre avec les mêmes spécifications et la couleur d’origine est en préparation. Cette option sera proposée à 350 $ sur certains marchés.

Bientôt sur le marché

Plus d’informations sur la disponibilité et les prix régionaux seront annoncées prochainement. Microsoft a également annoncé son intention de dévoiler des designs de contrôleurs assortis à certains jeux et d’autres habillages pour la console Xbox Series X.