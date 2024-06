Microsoft s’attaque aux problèmes de confidentialité de sa fonctionnalité Recall

Afin de respecter votre vie privée, l'outil Copilot+ sur votre PC ne prendra des captures d'écran de vos activités qu'après avoir obtenu votre consentement. Qu'allez-vous faire, l'activer ou non ?

Tl;dr Microsoft lance la fonction “Recall” pour Windows.

Des préoccupations sur la confidentialité des données ont suggéré des modifications.

Le fonctionnement de “Recall” nécessitera une authentification préalable.

Le déploiement de “Recall” est prévu pour ce mois-ci.

Une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire pour Windows : “Recall”

Microsoft est en train de révolutionner son système d’exploitation avec “Recall“, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de retracer n’importe quelle activité qu’ils ont effectuée sur un PC Copilot+. Cependant, la gestion et le stockage des données utilisateurs suscitent des inquiétudes en matière de confidentialité.

Respect de la confidentialité des utilisateurs

Pour répondre à ces préoccupations en matière de confidentialité, Microsoft prévoit d’apporter certaines modifications à “Recall” avant son lancement programmé pour ce mois-ci. Cette nouvelle fonctionnalité sera basée sur le consentement, ce qui signifie qu’elle ne capturera des captures d’écran de vos activités que si vous en donnez explicitement l’autorisation lors de la configuration de votre PC.

De plus, les utilisateurs qui souhaitent utiliser “Recall” devront s’authentifier à l’aide de la fonctionnalité Windows Hello, qui utilise “la reconnaissance faciale ou un scan d’empreinte digitale”. Cette étape d’authentification sera nécessaire avant que “Recall” ne permette à l’utilisateur de parcourir ou de rechercher dans l’historique d’activité.

Des protections supplémentaires pour “Recall”

En plus de demander le consentement de l’utilisateur, Microsoft intègrera d’autres protections pour les données de “Recall”. L’entreprise utilisera une décryption “juste à temps” protégée par la sécurité d’authentification de Windows Hello. Ainsi, les instantanés ne seront déchiffrés et disponibles qu’après une authentification de l’utilisateur. De même, la base de données de l’index de recherche sera également chiffrée.

“Recall” a été conçu pour aider les utilisateurs à retrouver une activité particulière qu’ils auraient effectuée sur leur PC Copilot+ à partir d’un souvenir précis. Par exemple, si vous vous souvenez avoir consulter un certain t-shirt il y a quelques semaines et que vous voulez maintenant l’acheter, vous pouvez simplement décrire l’article et “Recall” s’occupe du reste. Cette fonction est capable d’extraire des détails des chats, des applications de productivité, des courriels, etc. Microsoft décrit “Recall” comme une “mémoire photographique des activités PC”.

“Recall” est donc une innovation majeure qui offrira une expérience utilisateur plus éclairée, tout en respectant les principes de sécurité et de confidentialité des données.