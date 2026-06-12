Windows 11 : un boost de vitesse et un gros patch de sécurité

La mise à jour de juin de Windows 11 ne fait pas que corriger 206 failles. Elle accélère aussi le système, la recherche et quelques fonctions bien vues.

En bref Windows 11 introduit un mode CPU « basse latence » qui accélère brièvement les performances pour rendre le système plus réactif, notamment sur le menu Démarrer et la recherche.

Plusieurs améliorations rendent le système plus fluide (Store, Search, personnalisation du menu Démarrer, nouvelles fonctions audio et vidéo), avec des gains visibles au quotidien.

La mise à jour inclut surtout un gros volet sécurité avec 206 failles corrigées, dont une vulnérabilité critique au niveau du noyau.

Windows 11 devient enfin un peu moins pénible au quotidien. La mise à jour de juin, repérée dans Windows Update sous KB5094126 avec les builds 26200.8655 et 26100.8655, s’attaque à un vieux problème, cette sensation de mollesse dès qu’on ouvre le menu Démarrer, la recherche ou certains éléments système. Et ça, vous le sentez tout de suite.

Un coup de fouet là où Windows 11 agaçait le plus

Le gros morceau, c’est ce nouveau profil basse latence. L’idée est simple, quand vous cliquez sur un élément du shell système ou sur une appli, le processeur grimpe brièvement à sa fréquence max pendant une à trois secondes, puis redescend. Avant, il montait en charge plus lentement, ce qui accentuait justement cette impression de lourdeur.

Ce profil n’est pas activé immédiatement chez tout le monde. Pour voir s’il tourne sur votre machine, il faut surveiller la fréquence CPU en direct dans le Gestionnaire des tâches ou avec un outil comme HWiNFO64. Si c’est en place, vous verrez un petit pic très bref quand vous ouvrez le menu Démarrer, le centre d’actions ou la recherche. Pas spectaculaire à l’œil, mais clairement utile.

Recherche, Store et menu Démarrer, enfin des progrès visibles

Depuis quelques mois, Microsoft retouche le menu Démarrer, et cette mise à jour ressemble à la pièce qui manquait. Le système répond mieux, les applis se lancent plus vite, et le gain se voit même sur une grosse config. Résultat, moins d’attente pour des actions basiques. C’était la moindre des choses.

Autre point qui compte, les téléchargements via le Windows Store devraient enfin arrêter de traîner. Même logique pour Windows Search, qui commence désormais à afficher des résultats après deux caractères saisis. Si vous lancez vos applis au clavier, vous allez le remarquer tout de suite.

Et ce n’est pas fini. Une future build publique doit permettre d’ajouter ou retirer chaque section du menu Démarrer, jusqu’à tout désactiver si vous voulez un écran quasi vide. En 2026, laisser un peu de choix à l’utilisateur, c’est presque un twist scénaristique.

Des petites fonctions en plus, pas gadgets pour tout le monde

La mise à jour ajoute aussi la caméra multi-app, pratique si vous êtes sur Zoom tout en utilisant une autre appli vidéo. Shared Audio permet maintenant d’envoyer le son vers deux écouteurs ou casques Bluetooth LE. Il devient aussi possible de choisir librement le nom du dossier utilisateur lors d’une nouvelle installation de Windows 11.

Pour les PC équipés d’une puce IA dédiée, le Gestionnaire des tâches gagne en plus des outils de suivi du NPU. C’est un ajout discret, mais cohérent avec le virage matériel du moment.

Le vrai morceau, 206 failles bouchées d’un coup

Le plus important, vous ne le verrez jamais. Microsoft corrige 206 vulnérabilités, dont pas mal jugées critiques ou sévères. On parle d’élévation de privilèges, d’exécution de code à distance, de divulgation d’informations ou encore d’usurpation.

Une faille sort du lot, CVE-2026-45657, une vulnérabilité d’exécution de code à distance au niveau du noyau, notée 9,8. Dans un billet publié en mai, Microsoft expliquait que l’IA accélère la découverte de failles, autant chez les chercheurs défensifs que chez les acteurs malveillants. Bref, cette mise à jour rend Windows 11 plus fluide. Mais surtout, elle bouche une sacrée quantité de trous.