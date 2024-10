Windows 11 : ces fonctionnalités à essayer en priorité dans la grande mise à jour 24H2

La mise à jour 24H2 de Windows 11 apporte une multitude d'innovations qui enrichissent l'expérience utilisateur. Parmi ces nouvelles fonctionnalités, certaines se démarquent et méritent une attention particulière.

Tl;dr MLa mise à jour 24H2 modernise l’Explorateur de fichiers avec un design amélioré et des options d’archivage avancées.

L’application « Phone Link » permet une gestion directe des notifications Android et la configuration du téléphone comme webcam.

De nouvelles fonctionnalités d’IA, comme « Voice Clarity », optimisent la qualité des communications et un mode Économie d’énergie repensé prolonge l’autonomie de la batterie.

Un Explorateur de fichiers modernisé

L’Explorateur de fichiers a subi une refonte significative pour offrir une interface plus intuitive et agréable avec la mise à jour 24H2 de Windows 11. Le nouveau design du menu contextuel met en avant les actions les plus courantes, comme le copier-coller, en les plaçant en haut et en les présentant avec des étiquettes claires. Cette mise à jour facilite également la création d’archives au format 7zip et TAR, rendant la gestion des fichiers plus simple et accessible. En outre, l’interface a été optimisée pour améliorer la navigation, permettant aux utilisateurs de glisser-déposer des fichiers entre les dossiers avec plus de fluidité.

Une connectivité mobile améliorée

La mise à jour 24H2 renforce la connectivité entre Windows et les appareils Android grâce à l’application « Phone Link ». Cette fonctionnalité permet de recevoir et de gérer les notifications de votre téléphone directement sur votre PC, ce qui rend l’interaction entre vos appareils plus harmonieuse. De plus, vous pouvez configurer votre téléphone comme webcam, offrant ainsi une nouvelle dimension aux visioconférences. Un panneau flottant intégré au menu Démarrer affiche en temps réel les notifications de votre mobile, facilitant ainsi leur consultation sans quitter votre environnement de travail.

Des avancées en intelligence artificielle

Windows 11 intègre désormais des fonctionnalités avancées d’intelligence artificielle qui transforment l’utilisation quotidienne du système. Parmi ces innovations, « Voice Clarity » est particulièrement remarquable, car elle utilise des algorithmes pour filtrer le bruit de fond lors des appels et des enregistrements, garantissant ainsi une qualité sonore optimale. En outre, la fonctionnalité « Click to Do » propose des actions contextuelles basées sur ce qui est affiché à l’écran, ce qui permet une navigation plus fluide et efficace dans vos tâches quotidiennes.

Un mode Économie d’énergie repensé

La mise à jour 24H2 introduit un nouveau mode Économie d’énergie, remplaçant l’ancien mode Économie de batterie. Ce mode optimise la consommation énergétique, que vous soyez sur un ordinateur portable ou de bureau, et prolonge la durée de vie de la batterie de manière significative. La gestion des paramètres d’alimentation a également été simplifiée, offrant une interface plus intuitive qui permet aux utilisateurs de personnaliser facilement leurs préférences en matière d’énergie.

Ces nouvelles fonctionnalités de la mise à jour 24H2 de Windows 11 représentent un progrès significatif dans l’amélioration de l’expérience utilisateur. Pour une exploration complète de ces nouveautés et d’autres améliorations, n’hésitez pas à consulter des ressources dédiées.