Retour du controversé Recall de Windows sur les PC Copilot+ : Microsoft assure la sécurité de vos données

Microsoft annonce le retour du controversé Recall de Windows sur les PC Copilot+ : voici comment ils promettent de protéger vos données. Restez à l'écoute pour en savoir plus !

Tl;dr Microsoft met en avant la sécurité de Windows Recall avant son relancement.

Le logiciel controversé de capture d’écran sera disponible sur les PC Copilot+.

Le système offre des options de contrôle des captures et assure la protection des données.

Microsoft rassure sur la sécurité de Windows Recall avant son relancement

Microsoft prépare le terrain pour le retour de sa fonctionnalité controversée, Windows Recall. Cette dernière, qui avait suscité l’émoi lors de son annonce, est conçue pour faciliter la recherche d’éléments sur votre ordinateur. Pour ce faire, elle capture régulièrement des « instantanés » de votre écran, les stocke localement et les indexe pour faciliter les recherches ultérieures.

La fonctionnalité Windows Recall : une option, non une obligation

La firme de Redmond a apporté des précisions rassurantes sur cette fonctionnalité. D’abord, Windows Recall est une option sur les PC Copilot+. Il ne sera pas activé par défaut : l’utilisateur devra choisir de l’activer lors de la première configuration de son ordinateur. Si l’on choisit de ne pas activer Windows Recall, aucun instantané ne sera pris ou sauvegardé. De plus, il sera possible de supprimer complètement cette fonctionnalité via les paramètres de Windows 11.

Ceux qui décident d’activer Windows Recall auront un contrôle total sur les instantanés. Ils pourront les supprimer une fois pris, mais auront aussi la possibilité de suspendre Windows Recall ou de le désactiver à tout moment.

Protéger vos instantanés des pirates

Étant donné qu’une capture d’écran peut contenir des informations sensibles, un filtrage de contenu sensible est activé par défaut avec Windows Recall. Cela empêche le stockage de mots de passe, de numéros d’identification nationaux, de numéros de carte de crédit et d’autres données sensibles. De plus, tout le contenu de Recall est stocké dans une enclave VBS pour protéger vos données et clés et éviter toute manipulation de votre ordinateur par un pirate.

L’utilisateur a également la possibilité de contrôler la durée de conservation du contenu de Recall sur ses PC Copilot+ ainsi que l’espace disque alloué aux instantanés.

Windows Recall : un retour attendu

Microsoft semble avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des données capturées par Windows Recall. Reste à savoir si ces efforts suffiront à convaincre les consommateurs de l’utilité de cette fonctionnalité.

La firme de Redmond devra également convaincre les utilisateurs que Windows Recall est réellement utile et peut faciliter la recherche d’informations sur leur PC. Seul le temps nous dira si le retour de Windows Recall sera un succès.