Les PC Copilot+ propulsés par Intel sortiront cet automne

Des fonctionnalités telles que Recall seront intégrées lors d'une mise à jour logicielle après le lancement. Qu'est-ce que cela implique pour vous ?

Tl;dr Les premiers PC Copilot+ sont basés sur le silicium de Qualcomm.

Intel lancera les puces Lunar Lake pour Copilot+ en 2024.

Plus de 80 nouveaux ordinateurs portables seront disponibles pour les fêtes.

Le Lunar Lake triplera les performances de l’IA du modèle actuel.

Intel annonce la sortie de ses puces de nouvelle génération

Dans l’industrie en constante évolution des technologies informatiques, Intel a fait une annonce impressionnante : le lancement des puces Lunar Lake, qui devraient arriver en 2024. Ces nouvelles puces seront les premières de l’entreprise à supporter toutes les fonctionnalités Copilot+ de l’IA.

La nouvelle vague de portables pour les fêtes

Selon Intel, plus de 80 nouveaux ordinateurs portables devraient être expédiés à temps pour les vacances de cette année. Ces portables vont sans doute capter l’attention de nombreux technophiles avec l’introduction des nouvelles fonctionnalités du Copilot+, telles que Recall et Cocreator. Ces mises à jour logicielles s’ajoutent à la promesse d’Intel de livrer plus de 40 millions de puces d’ordinateur dotées de l’IA cette année.

Des performances de l’IA triplées

Les progrès technologiques que le Lunar Lake apporte sont tout simplement stupéfiants. Intel affirme que cette puce aura plus de triple les performances de l’IA des modèles actuels de Meteor Lake. Cela se traduit par le soutien de “plus de 40 billions d’opérations NPU par seconde”, un exploit qui donne une idée de la puissance de l’outil.

Partenariat avec Microsoft : un avenir prometteur

Cette avancée majeure n’a pas été réalisée seule. “Nous sommes ravis de voir Lunar Lake arriver sur le marché avec un NPU de plus de 40 TOPS qui permettra la mise à l’echelle des expériences Copilot+ de Microsoft,” a déclaré Pavan Davuluri, Vice-Président des fenêtres et des appareils de Microsoft. Ce partenariat profond entre Intel et Microsoft promet des améliorations substantielles en matière de sécurité, d’autonomie de la batterie et plus encore.

C’est une époque passionnante pour les avancées technologiques, et ces annonces d’Intel ne font qu’ajouter à l’anticipation de ce qui pourrait arriver ensuite. Les amoureux de technologie du monde entier attendent avec impatience l’arrivée de ces nouvelles puces qui révolutionneront l’IA comme nous la connaissons.