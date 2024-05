Ouverture en juillet du magasin de jeux mobiles en ligne de Microsoft

Minecraft pourrait figurer parmi les premiers jeux que vous avez la possibilité de télécharger.

Microsoft se prépare à lancer un magasin de jeux mobile sur le web

Préparez-vous à découvrir une toute nouvelle plateforme de jeux mobiles proposée par Microsoft. C’est ce qu’a annoncé Sarah Bond, la présidente de Xbox, lors du sommet technologique de Bloomberg.

Un magasin numérique universel

Ce magasin web, en cours de développement, vous permettra de télécharger des jeux mobiles Microsoft. Mais pas seulement, puisqu’il offrira également un certain nombre d’add-ons et des achats intégrés à prix réduits. Ce nouveau magasin aura la particularité d’être basé sur un navigateur plutôt qu’une application. Pourquoi ce choix ? Sarah Bond explique : la volonté est de le rendre “accessible sur tous les appareils, dans tous les pays, quoi qu’il arrive”, pour que personne ne se retrouve “enfermé dans un seul écosystème”.

Focalisé sur les jeux Microsoft… pour commencer

Dans un premier temps, seuls les jeux Microsoft y seront présents. On y retrouvera par conséquent de nombreux titres d’Activision Blizzard, éditeur et développeur de jeux que Microsoft a acquis l’année dernière pour 70 milliards de dollars. On peut donc s’attendre à trouver, entre autres, des jeux populaires comme Candy Crush Saga, qui a généré depuis son lancement en 2012 une recette de 20 milliards de dollars, ou encore les jeux mobiles Call of Duty. Minecraft pourrait également figurer parmi les premiers jeux disponibles.

Vers un futur ouvert aux éditeurs tiers

Selon un porte-parole d’Xbox s’exprimant auprès de Bloomberg, l’initiative représentait “juste la première étape dans [le parcours de l’entreprise] pour construire un magasin d’applications de confiance qui a ses racines dans le gaming”. En effet, Microsoft envisage d’ouvrir prochainement sa plateforme aux éditeurs tiers, bien que le calendrier précis de cette ouverture n’ait pas encore été partagé.

Ce projet de Microsoft s’inscrivant pleinement dans la nouvelle réglementation du Digital Markets Act de l’UE, qui exige notamment que des “systèmes de facturation alternatifs” soient disponibles sur les plates-formes d’Apple et de Google pour les achats d’applications.