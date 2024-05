Il est enfin possible d’utiliser des passkeys pour se connecter à votre compte Microsoft

Depuis 2022, Apple et Google ont commencé à les prendre en charge.

Tl;dr Microsoft soutient l’élimination des mots de passe.

La compagnie propose désormais le support des passkeys pour les comptes Microsoft.

Les clés de passe offrent une connexion plus facile et sécurisée.

Microsoft rejoint Apple, Google et d’autres dans l’adoption de cette technologie.

Connexion simplifiée et sécurisée

Ce nouveau dispositif offre une méthode de connexion plus simple et sécurisée. Il utilise ce que l’on appelle une paire de clés cryptographiques pour garantir que seul l’utilisateur autorisé puisse accéder à son compte. Un côté de cette paire est stocké sur votre appareil local, accessible uniquement via votre login local sécurisé. L’autre moitié est conservée sur l’application ou le site web.

Une mesure prophylactique contre les fuites de mots de passe

Exiger les deux pour se connecter agit comme un “dissuasif pour des choses comme les fuites de mots de passe et les attaques de phishing“. Cela rend en effet le déverrouillage des comptes plus difficile pour les éventuels usurpateurs.

Répandu dans l’industrie

D’ailleurs, ce système de clés de passe est de plus en plus populaire dans l’univers numérique. Outre Apple et Google, d’autres sociétés telles qu’Amazon, 1Password, Dashlane, Docusign, eBay, PayPal et WhatsApp ont adopté cette technologie. Google a même révélé jeudi dernier que ses passkeys ont déjà été utilisées un milliard de fois.

Il convient de noter que toutes les applications ne sont pas encore compatibles avec les clés de passe Microsoft ; le support de celles-ci pour les applications mobiles de l’entreprise “suivra dans les semaines à venir”.

Évidemment, prendre la mer avec ce nouveau navire de la sécurité numérique demande quelques petites manipulations. Vous pouvez commencer dès maintenant à utiliser ce nouvel avantage en vous connectant à votre compte Microsoft et en suivant les instructions.