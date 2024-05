L’excellent navigateur Arc Browser, entièrement personnalisable, est désormais totalement accessible sur Windows

Depuis décembre, le navigateur est en phase de test bêta.

Tl;dr Arc Browser est maintenant disponible pour Windows 11

Présente des caractéristiques uniques et une interface ultra-personnalisable

Intègre l’aperçu de liens et une navigation légère avec Little Arc

Mouvement majeur pour l’intégration de Swift dans Windows

Le populaire navigateur Arc trie les fenêtres de Windows

Applaudis par les usagers de macOS et iOS depuis des années, Arc Browser fait enfin son apparition sur Windows. Récemment sorti de sa phase bêta initiée en décembre, ce logiciel de The Browser Company fait actuellement l’unanimité, mais avec une restriction : il est uniquement disponible pour Windows 11, bien qu’une version pour Windows 10 soit en prévision.

Une navigation réinventée

Arc Browser s’impose comme un concurrent direct des navigateurs dominants tels que Chrome et Edge. Cependant, ce navigateur se distingue par ses fonctionnalités uniques qui offrent une nouvelle approche de la navigation. Parmi ces caractéristiques, on retrouve une barre latérale rétractable qui regroupe les onglets et les favoris, libérant ainsi l’espace supérieur et offrant une vue dégagée sur le site visité.

C’est également une véritable plateforme de rangement, fonctionnant à la manière de dossiers sur un bureau d’ordinateur. Cela a entraîné une légère courbe d’apprentissage pour certains utilisateurs, mais la majorité trouve cette évolution gratifiante.

Ultra-personnalisable et visionnaire

Arc Browser propose une expérience utilisateur sur mesure contrairement à ses concurrents. Chaque site visité peut être personnalisé, que ce soit en changeant la couleur, la typographie, ou encore en supprimant des sections entières. De plus, les plug-ins Chrome sont compatibles avec Arc, offrant une transition en douceur pour les usagers du géant de la recherche.

En complément, Arc Browser intègre l’innovante fonctionnalité “Peek” qui permet de prévisualiser un lien avant de l’ouvrir et “Little Arc” pour une navigation rapide et performante.

Une première pour Swift sur Windows

L’une des grandes avancées qu’apporte Arc est l’intégration de Swift. En effet, ce navigateur fonctionne avec ce langage de programmation créé par Apple qui à ce jour, permettait uniquement de réaliser des applications pour iOS, Mac, Apple TV, et Apple Watch. Ce pas franchi par The Browser Company dans le monde Windows promet de révolutionner le paysage applicatif pour le géant du logiciel.

À présent, Swift ouvre la voie à un tout nouveau panel d’applications Windows, enrichissant les possibilités offertes aux développeurs. Généralement considéré plus rapide et efficace que Python entre autres, cette arrivée de Swift a été décrite par l’ingénieur Saleem Abdulrasool comme étant un “effort d’amour”.

Enfin, retenons que The Browser Company promet une série d’améliorations et de nouveautés pour Arc Browser dans les semaines et mois à venir. Le navigateur reste gratuit pour ceux qui souhaitent l’essayer.