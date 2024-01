Un rapport affirme que le futur iOS 18 d’Apple sera vraiment révolutionnaire

La société estime que c'est l'une des plus grandes mises à jour d'iOS de l'histoire.

Un tournant pour Apple : iOS 18

L’univers de la technologie attend avec impatience un changement majeur qui pourrait bouleverser la donne. Apple s’apprête à dévoiler sa prochaine mise à jour, iOS 18. Cette annonce est prévue lors de l’événement WWDC en juin, selon Mark Gurman de Bloomberg. Il avance que cette mise à jour est perçue en interne comme l’une des plus importantes, si ce n’est la plus importante dans l’histoire de la compagnie.

Une intelligence artificielle redessinée

L’un des éléments clés de cette mise à jour serait une refonte complète de l’IA d’Apple, incluant une version de Siri plus intelligente. Elle offrira une intégration plus profonde de l’IA dans les fonctionnalités de base d’iOS, notamment dans les messages et Apple Music. C’est en novembre 2023 que Gurman avait révélé le caractère crucial de l’iOS 18 pour Apple.

Le RCS : une avancée majeure pour les utilisateurs

L’autre changement d’importance révélé par MacRumors serait le support du service de messagerie standard RCS, permettant un échange de messages amélioré entre les utilisateurs d’Android et ceux d’iPhone. Cette nouveauté devrait coïncider avec le lancement d’iOS 18, prévu pour fin 2024.

Malgré l’absence de détails sur les nombreux autres changements prévus, ces quelques indices laissent présager une édition 2024 du WWDC riche en nouveautés et en émotions. Une chose est certaine, cette année, les yeux de l’industrie technologique seront tournés vers Apple.