Apple va générer automatiquement des transcriptions pour les podcasts sur iOS 17.4

Les créateurs ont également la possibilité de télécharger leur propre transcription.

Tl;dr Apple va automatiquement transcrire ses podcasts.

Les transcriptions peuvent être fournies par les créateurs ou générées par Apple.

La transcription ne sera pas instantanée, il y aura un délai.

Le service sera proposé à partir d’iOS 17.4 dans 170 pays.

La transcription des podcasts par Apple : une avancée significative

Fort de 20 ans d’expérience dans le journalisme technologique, je ne peux m’empêcher de souligner l’importance de la récente annonce d’Apple concernant la transcription automatique des podcasts à partir d’iOS 17.4.

Les modalités de la transcription

Premièrement, les créateurs auront le choix entre produire leur propre transcription ou se laisser porter par celle réalisée par la marque à la pomme. Cela devrait sans nul doute faciliter l’accès aux podcasts pour de nombreuses personnes. Néanmoins, il y a une nuance essentielle à prendre en compte : “le processus comporte un “court délai”, a déclaré Apple.

Ainsi, les adeptes fervents qui souhaitent écouter leur podcast préféré dès sa mise en ligne devront attendre un laps de temps non spécifié, qu’Apple suggère de fixer à au moins 24 heures. La longueur de l’épisode a de fortes chances de prolonger le délai de transcription.

Des exigences de qualité

La transcription automatique par Apple n’est pas exempte de conditions. Les podcasters doivent respecter certaines exigences de qualité pour que leur travail soit correctement transcrit. Les podcasts dans lesquels interviennent plusieurs voix en simultané ou de la musique pourraient avoir des transcriptions de moins bonne qualité.

Lancement multilatéral

L’évolution d’Apple Podcasts vers l’accessibilité universelle ne s’arrête pas là. Le service prévoit de lancer les transcriptions dans plusieurs langues, dont le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol, dans plus de 170 pays et régions. Les épisodes plus anciens ne seront pas laissés pour compte, ils seront également transcrits avec le temps.