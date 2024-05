Utilisez DiffusionBee pour générer des images via IA directement sur votre Mac. Ce logiciel gratuit propose de nombreuses fonctions très utiles pour la génération et la retouche d'image.

Générer des images via l’intelligence artificielle (IA) est très sympa, et cela peut aussi être très utile, mais la génération d’image s’opère d’ordinaire sur un serveur contrôlé par un tiers. Si vous préférez qu’une application native Mac fasse le travail, une application qui fonctionne totalement hors ligne, rendant l’opération totalement privée, DiffusionBee est votre meilleure option.

Cette application exclusive Mac peut télécharger des modèles IA pour générer des images et utiliser ensuite ces modèles sur votre ordinateur. La génération ne prend que quelques secondes sur les appareils dotés d’une puce Apple Silicon ; les Mac avec puce Intel sont aussi compatibles, mais la génération prendra bien plus longtemps (quelques minutes).

Cette application propose divers outils IA différents à utiliser – de la génération d’image pure à partir d’un texte jusqu’à la modification d’images existantes -. Vous devrez télécharger des modèles avant de pouvoir faire quoi que ce soit, et ces modèles peuvent occuper plusieurs Go sur votre machine.

Une app gratuite très intéressante pour macOS

Le générateur texte-vers-image est peut-être le plus évident : saisissez simplement ce que vous voulez et vous l’aurez. Vous pouvez aussi fournir une image et demander au système de la refaire en utilisant un prompt texte. Les résultats sont évidemment… étonnants, comme avec tout outil IA. Vous aurez souvent besoin de plusieurs prompts pour obtenir le résultat escompté.

Parmi les autres fonctionnalités, on citera la possibilité de retirer des objets des photos, de créer des illusions d’optique et d’agrandir des images de faible résolution. C’est un très joli couteau suisse photo IA, et c’est totalement gratuit. À essayer si vous avez un Mac.