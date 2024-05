Yelp lance un assistant IA pour trouver facilement le bon artisan

Cette fonctionnalité est désormais accessible aux utilisateurs d'iOS.

Tl;dr Yelp lance de nouveaux outils basés sur l’IA.

Le nouvel “Assistant Yelp” aide à trouver le bon prestataire de service.

Ce service utilise un grand modèle de langage formé sur le vaste ensemble de données de Yelp.

Yelp a également lancé l’API Yelp Fusion AI pour les partenaires tiers.

Yelp et l’Intelligence Artificielle : services optimisés et expérience utilisateur améliorée

Avant tout, Yelp, célèbre pour ses services de recommandations locales en ligne, confirme une fois de plus son immersion dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) avec le lancement récent de plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Un nouvel outil au service des utilisateurs : l’Assistant Yelp

La nouvelle fonctionnalité, baptisée Assistant Yelp, a été conçue pour aider les utilisateurs à trouver le prestataire de service adéquat pour leurs besoins spécifiques. Tel un guide, il élimine le besoin de l’utilisateur de faire des recherches en proposant les spécialistes les plus adaptés à leur projet. L’utilisateur n’a qu’à renseigner son projet et formuler sa demande, et l’Assistant Yelp se charge de créer une “conversation personnalisée” pour suggestionner des options et des prestataires appropriés. Par exemple, si un utilisateur souhaite remplacer sa baignoire, l’Assistant Yelp propose différents types de baignoires pour ensuite générer une liste de fournisseurs aptes à réaliser le travail.

Un service anticipant les besoins des utilisateurs

Le secret de cette efficacité repose sur l’utilisation d’un large modèle linguistique alimenté par le vaste ensemble de données de Yelp. Celui-ci comprend les informations commerciales des prestataires et la fonctionnalité “Demander un devis”. C’est cette technologie qui permet à l’Assistant Yelp d’anticiper rapidement et précisément les besoins des utilisateurs. Néanmoins, cette fonctionnalité n’est accessible, pour l’instant, qu’aux utilisateurs iOS et ne sera disponible sur Android que plus tard cet été.

API Yelp Fusion AI : une aubaine pour les partenaires tiers

En plus de l’Assistant Yelp, l’entreprise a également mis à la disposition des partenaires tiers l’API Yelp Fusion AI. Cette interface leur permet de créer des expériences de conversation AI pour leurs propres services. Une autre nouveauté a été ajoutée à Yelp Guest Manager pour aider les restaurants à mieux gérer les rotations de serveurs, suivre l’état des tables en temps réel et automatiser les retenues sur carte de crédit pour les réservations.