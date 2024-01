Yelp dévoile de nouvelles fonctionnalités IA dont des résumés d’entreprise auto-générés et bien plus encore

La mise à jour visuelle concerne également la page d'accueil et la fonction de recherche.

L’intelligence artificielle au cœur de la nouvelle mise à jour de Yelp

En introduisant l’intelligence artificielle (IA) à sa plateforme, Yelp vient de transformer l’expérience client en profondeur. L’application a actualisé son interface avec plus de 20 fonctionnalités inédites, dont plusieurs sont animées par l’IA.

De nouveaux outils au service des utilisateurs

Principal atout pour les utilisateurs réguliers, Yelp a intégré des résumés d’entreprises générés automatiquement par l’IA. Selon la société, cette innovation aidera les utilisateurs à trouver “le restaurant ou le service parfait” selon leurs besoins. Une modification visuelle du flux d’accueil et la refonte de l’expérience de recherche sont également au menu. L’intelligence artificielle est mise à profit pour suggérer du contenu plus pertinent aux utilisateurs, avec la diffusion d’images et de vidéos d’établissements à proximité, se basant sur les précédentes recherches des utilisateurs.

Bénéfices de l’IA pour les propriétaires d’entreprise

L’IA ne sert pas uniquement les utilisateurs, elle offre également de nouveaux outils aux propriétaires d’entreprises. L’application propose désormais des “budgets intelligents alimentés par l’intelligence artificielle“ pour optimiser les dépenses publicitaires. De plus, de nouvelles informations précieuses sur le marché et la concurrence sont mises à disposition.

Engager davantage par la reconnaissance

Yelp a élargi sa fonction Reconnaissances pour stimuler l’engagement des utilisateurs. Désormais, ceux-ci peuvent gagner des récompenses officielles en rédigeant régulièrement des avis sur certains types de restaurants. Une telle implication se verra récompensée par des badges numériques, visibles dans la section des réalisations sur l’application.