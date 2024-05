Il est maintenant possible de contrôler qui peut citer vos publications sur Threads

Adam Mosseri a dévoilé sur Threads que la nouvelle fonctionnalité sera désormais accessible à tous.

Threads renforce le contrôle des utilisateurs sur leurs publications

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a récemment annoncé que Threads, l’application populaire de partage de photos, offrira désormais plus de contrôle aux utilisateurs sur qui peut citer leurs publications. Cette décision a été motivée par le désir de “maintenir Threads comme un espace plus positif”.

De nouvelles options pour gérer les citations

Avec cette mise à jour, les utilisateurs auront la possibilité d’autoriser uniquement les personnes qu’ils suivent à citer leurs publications. Ils pourront également faire en sorte que personne ne puisse citer leurs posts. Les utilisateurs ont désormais le plein contrôle sur qui peut interagir avec leurs contenus et comment ils peuvent le faire, renforçant ainsi la sécurité et l’expérience globale sur la plateforme.

Des fonctionnalités qui favorisent la sécurité des utilisateurs

La plateforme ne se contente pas de cette seule nouveauté pour améliorer l’expérience de ses utilisateurs. Elle mise sur l’ajout de fonctionnalités de sécurité et d’interaction supplémentaires. On note par exemple l’introduction, le mois dernier, de la fonctionnalité Hidden Words. Cette option permet aux utilisateurs de désigner certains termes à filtrer de leurs flux, leur offrant ainsi une expérience de navigation plus agréable et sécurisée.

En outre, Threads a commencé à tester des options pour archiver des publications, soit manuellement, soit automatiquement après une date d’expiration choisie.

Threads : un chemin vers une expérience utilisateur améliorée

Avec maintenant plus de 150 millions d’utilisateurs mensuels, Threads continue d’évoluer. Il s’efforce d’améliorer constamment la sécurité et l’expérience utilisateur en intégrant des outils provenant d’Instagram. Ce mouvement vers un contrôle accru des utilisateurs sur leurs contenus est une avancée significative dans cette direction.