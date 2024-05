L’algorithme d’Instagram favorisera désormais le “contenu original” et pénalisera les agrégateurs

Meta souhaite ajuster son système de classement afin d'aider les comptes de moindre envergure.

Tl;dr Instagram modifie son algorithme pour promouvoir le contenu original.

Les changements visent à donner plus de visibilité aux petits comptes.

La plateforme va mettre en avant les créateurs originaux et pénaliser les reprises excessives.

Les modifications ne concernent pour l’instant que les Reels, mais pourraient s’étendre à d’autres formats.

Instagram donne la priorité au contenu original

Instagram apporte des modifications majeures à la gestion de son contenu, en cherchant à mettre en avant les créations originales tout en limitant la portée des comptes qui reprennent le travail des autres. Cette initiative a pour objectif de transformer radicalement la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs contenus préférés.

Révolution pour les petits comptes

La compagnie désire “corriger” son système de classement pour donner aux comptes ayant peu d’abonnés une chance d’augmenter leur visibilité. “Par le passé, notre système de classement a davantage favorisé les créateurs ayant un grand nombre d’abonnés et les agrégateurs de contenus republiés, au détriment des petits créateurs de contenu original” explique la société. Ainsi, l’initiative vise à “donner à tous les créateurs une chance plus équitable de toucher de nouvelles audiences”.

Valoriser l’originalité, freiner les reposts

Instagram insiste sur l’importance de l’originalité dans ses nouvelles directives. En cas de détection de deux contenus identiques, la plateforme mettra désormais en avant la publication originale dans ses suggestions, tout en indiquant clairement qui en est l’auteur. De plus, les comptes qui publient régulièrement des contenus non originaux seront sévèrement pénalisés, venant fortement diminuer la portée et l’influence de ces agrégateurs.

Au-delà des Reels ?

Pour l’instant, ces changements ne concernent que les Reels mais la société envisage de les étendre à d’autres formats à l’avenir. Tout cela reflète une tendance déjà observée chez Instagram : la volonté de diminuer l’importance du nombre d’abonnés, au profit de métriques plus qualitatives. Malgré les nombreuses réactions des créateurs à ce sujet, la direction de la plateforme est claire : son but est de “niveler le terrain de jeu pour les petits comptes”.

Clarifiant la position d’Instagram, Adam Mosseri, à la tête du réseau social, a récemment déclaré qu’ils ne voulaient pas “surévaluer les agrégateurs”, plaçant ainsi l’authenticité et l’originalité au cœur de la mission de la plateforme.