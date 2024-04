Meta intègre son chatbot IA dans vos DM Instagram

Pourquoi envoyer des messages directs à des amis quand on peut le faire avec un bot ?

Un nouvel ajout surprenant a fait son apparition vendredi dernier sur Instagram : Meta AI, le chatbot universel de Meta. Cette intelligence artificielle est en mesure de répondre à toutes vos questions, d’écrire de la poésie et même de générer des images sur simple commande textuelle.

La nouvelle n’a pas été une surprise pour tout le monde. En effet, Meta a dévoilé son chatbot Meta AI en septembre 2023 et a passé les derniers mois à l’intégrer dans des produits comme Facebook Messenger et WhatsApp. Il était donc prévisible qu’Instagram soit le suivant sur la liste.

“Sous différentes phases de développement, nos expériences alimentées par une intelligence artificielle générative sont mises à l’essai en public, mais de manière limitée”, a déclaré un porte-parole de Meta à Engadget, ce qui suggère que tout le monde n’a pas encore accès à cette fonctionnalité.

Just got access to Meta AI on one of my Instagram accounts. pic.twitter.com/VNyRa5wbG4

— Krish Murjani  (@appleforever18) April 11, 2024