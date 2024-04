Facebook introduit enfin des contrôles vidéo tels qu’une barre de défilement

Dernier arrivé à la fête, la toute dernière innovation de la plateforme est à peine débarquée.

Tl;dr Meta veut rendre Facebook plus favorable aux vidéos.

Un nouveau lecteur vidéo offre une expérience uniforme pour tous les types de vidéos.

Les vidéos seront désormais affichées en plein écran et pourront être contrôlées plus facilement.

Le nouveau lecteur est actuellement en cours de déploiement en Amérique du Nord.

Une nouvelle ère pour la vidéo sur Facebook

Meta semble revisiter sa stratégie autour de l’utilisation des vidéos sur Facebook. La compagnie dévoile un nouveau lecteur vidéo qui apportera une expérience uniforme pour tous les types de contenu vidéo, qu’il s’agisse de Reels, de Live vidéos ou de contenus plus longs.

Une expérience utilisateur améliorée

L’une des principales nouveautés de cette mise à jour est l’adaptation de l’affichage des vidéos à l’écran. Désormais, toutes les vidéos apparaîtront en “plein écran”, y compris celles orientées en paysage. L’utilisateur pourra en effet visualiser les contenus horizontaux sur toute la surface de son appareil en tournant simplement son téléphone.

Autre amélioration majeure, un slider est désormais disponible au bas de l’écran, permettant de naviguer rapidement à travers la vidéo. Cette mise à jour apporte des fonctionnalités similaires à celles proposées par des plateformes de streaming comme Netflix, notamment la possibilité d’avancer ou de reculer de 10 secondes dans la vidéo.

Des recommandations de vidéos plus pertinentes

Pour enrichir l’expérience utilisateur, Meta promet également des “recommandations de vidéos plus pertinentes” de toutes durées, qui apparaîtront sur l’onglet vidéo et dans le fil d’actualités de l’utilisateur. De plus, le nombre de Reels affichés sur Facebook devrait augmenter.

Un déploiement progressif

Cette mise à jour est actuellement en cours de déploiement pour les utilisateurs Android et iOS aux États-Unis et au Canada. Les nouveaux contrôles devraient être lancés dans les prochaines semaines. Quant à la mise à jour complète, elle devrait être disponible à l’échelle mondiale dans les mois à venir.