Le créateur de Homeland retrouve Claire Danes dans un mystère Netflix, 4 ans après la fin de leur série primée aux Emmy

Quatre ans après la fin de Homeland, Howard Gordon, le créateur de la série, prépare une nouvelle série thriller mystère pour Netflix, en collaboration avec l'actrice principale Claire Danes. Qu'attendons-nous de cette nouvelle collaboration ?

Howard Gordon et Claire Danes, une nouvelle collaboration

Quatre ans après la fin de la série à succès Homeland, le créateur Howard Gordon et la star Claire Danes se retrouvent pour une nouvelle aventure télévisuelle. Cette fois-ci, ils se lanceront dans un thriller mystérieux pour Netflix, intitulé The Beast in Me.

De quoi parle “The Beast in Me” ?

Dans The Beast in Me, Claire Danes incarnera Aggie Wiggs, une auteure endeuillée par la mort de son fils, qui commence à enquêter sur son mystérieux nouveau voisin. L’intrigue de la série tourne autour de cette quête de vérité qui se transforme rapidement en un jeu de chat et de souris potentiellement mortel.

“Aggie Wiggs, qui depuis la mort de son jeune fils a reculé de la vie publique, [est] incapable d’écrire, un fantôme de son ancien moi. Mais elle trouve un sujet improbable pour un nouveau livre quand la maison d’à côté est achetée par Nile Sheldon, un célèbre et formidable magnat de l’immobilier qui était autrefois le principal suspect dans la disparition de sa femme. À la fois horrifiée et fascinée par cet homme, Aggie se trouve à chasser compulsivement la vérité – poursuivant ses démons tout en fuyant les siens – dans un jeu de chat et de souris qui pourrait devenir mortel.”

Pourquoi cette collaboration est-elle excitante ?

La série Homeland a été un véritable tremplin pour Claire Danes, qui a su s’imposer dans le rôle de l’officier de la CIA, Carrie Mathison. Sa performance a été saluée par la critique tout au long des huit saisons de la série. Par ailleurs, Howard Gordon a déjà fait ses preuves en tant que showrunner sur 24, avant de créer Homeland. Leur précédente collaboration a été couronnée de succès, ce qui suscite de grandes attentes pour The Beast in Me.