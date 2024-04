L’option de mise à jour de statut d’Instagram arrive sur les profils d’utilisateurs

Dans l'application, les notes sont désormais plus visibles.

Tl;dr Instagram rendra la fonctionnalité Notes plus visible sur les profils.

Nouvelle manière d’interagir avec les mises à jour des amis.

Fonctionnalité similaire aux Stories, visible pour les abonnés réciproques.

Introduction d’une fonctionnalité de “découpages” pour créer des stickers.

Instagram rend les Notes plus visibles

Les utilisateurs d’Instagram verront prochainement une transformation significative de l’application. La fonctionnalité de mise à jour du statut, “Notes”, habituellement visible seulement dans la boîte de réception d’Instagram, sera dorénavant également directement visible sur les profils des utilisateurs. C’est un changement qui vise à améliorer la visibilité de cette caractéristique.

Des interactions sociales renouvelées

Ce chamboulement de l’ordre établi offrira un tout nouvel espace d’interaction avec les mises à jour de leurs amis. Instagram a intégré une fonctionnalité de réponse aux Notes en décembre dernier. L’application envisage également de créer des “invitations” pour les Notes, qui permettront aux utilisateurs de poser des questions à leurs amis pour qu’ils y répondent dans leurs mises à jour, à l’instar de ce qui est déjà possible avec les modèles collaboratifs « ajoutez le vôtre » pour les Stories.

Les Notes : mises à jour éphémères

Les Notes sont similaires aux Stories en ce sens qu’elles ne restent visibles que 24 heures. Cependant, contrairement aux Stories, elles ne sont visibles que par les abonnés mutuels. Ceci n’encourage pas un partage aussi large que celui d’un post classique ou d’une Story. Ces dernières nouveautés sont le signe de la stratégie adoptée par Meta pour encourager les utilisateurs à poster plus fréquemment pour des groupes d’amis plus restreints et plus soigneusement sélectionnés. La fonctionnalité des Notes, introduite pour la première fois en 2022, est largement exploitée dans leur engagement.

Un nouvel outil créatif : les “découpages”

Par ailleurs, l’application introduit également une nouvelle fonctionnalité, les “découpages”. Ceux-ci permettront aux utilisateurs de créer des autocollants à partir d’objets figurant sur leurs photos, de manière similaire à la fonctionnalité de stickers pour iOS. Sur Instagram, ces stickers pourront être partagés dans les Stories ou dans un Reel. Il sera aussi possible de créer des “découpages” à partir de posts publics d’autres utilisateurs. Cette tendance offre un nouveau moyen de remixer le contenu des autres, et les utilisateurs pourront désactiver cette fonctionnalité s’ils préfèrent que leur contenu ne soit pas réutilisé.