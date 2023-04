La dernière mise à jour de Yelp introduit l’intelligence artificielle

Yelp introduit un certain nombre de nouveautés, l'intelligence artificielle fait son apparition sur la plateforme.

Yelp a annoncé un tas de nouveautés sur son site et ses applications, y compris un accent sur cette grande tendance qu’est aujourd’hui l’intelligence artificielle (IA). Parmi les nouvelles fonctionnalités, la possibilité de proposer une garantie consommateur, des options de critiques étendues et une authentification sans mot de passe.

Yelp introduit un certain nombre de nouveautés

Yelp utilise l’IA et les modèles de langage naturel pour améliorer encore ses fonctionnalités de recherche. Lorsque vous cherchez un endroit précis, comme un court de tennis, Yelp va suggérer des options et ajouter un encart avec des informations pratiques pour vous y rendre – comme en permettant de réserver. Parmi les autres nouveautés, on citera l’affichage des établissements pertinents aux quatre coins du pays et des tags cliquables, comme “Petit-déjeuner et Brunch”.

Si vous ne savez pas trop de quoi vous avez envie, le bouton “Surprends-moi” va vous suggérer un restaurant bien noté dans votre secteur. Celui-ci est disponible sur la page de recherche et vous pouvez continuer de cliquer dessus jusqu’à ce qu’une adresse vous donne faim !

Yelp Guaranteed est une nouvelle protection disponible pour celles et ceux qui chercheraient à embaucher quelqu’un. Les clients qui utilisent le service Demander un devis de Yelp peuvent trouver des entreprises “Backed by Yelp Guaranteed” – l’information est affichée directement sur la page de l’entreprise -. Si quoi que ce soit devait mal se passer après la signature du contrat, Yelp explique qu’il peut vous rembourser à hauteur de 2 500 $.

À l’heure actuelle, la fonctionnalité n’est disponible que dans quelques grandes villes américaines, comme San Francisco, Chicago et Seattle, et seuls les utilisateurs iOS y ont accès. Selon Yelp, le déploiement devrait être national et concerner Android et la version web dans le courant de l’été.

L’intelligence artificielle fait son apparition sur la plateforme

Yelp encourage les utilisateurs à prendre en considération la nourriture, le service et l’ambiance dans leurs avis, avec chacun de ces sujets qui apparaissent en haut de la page. Si vous mentionnez quoi que ce soit en lien avec l’une de ces catégories, celle-ci passera au vert avec une petite coche à côté. Vous pouvez aussi désormais ajouter des vidéos durant jusqu’à 12 secondes dans votre avis.

Le dernier aspect couvert par cette mise à jour concerne l’apparence du site et la logistique. Tout comme pour les avis, Yelp Connect – l’option payante pour les propriétaires d’établissements pour partager des mises à jour – propose désormais une nouvelle option vidéo. Les pages d’accueil et de navigation ont été mises à jour pour inclure un accès plus facile aux menus et notes des restaurants.

Il devrait aussi être un peu plus facile de se connecter dans la mesure où Yelp propose enfin une fonction de connexion automatique. Vous recevrez un email sécurisé la prochaine fois que vous vous connecterez et, de là, vous n’aurez plus à vous souvenir de votre mot de passe. Tous ces changements sont assez minimes, mais mis bout à bout, ils permettront de rendre l’expérience Yelp plus agréable.