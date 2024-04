L’IA d’OpenAI va se former grâce au journalisme du Financial Times

Le développeur de ChatGPT a récemment conclu une nouvelle collaboration avec l'entreprise médiatique.

Tl;dr Le Financial Times s’associe à OpenAI pour utiliser le journalisme du Financial Times pour entraîner ses modèles d’IA.

ChatGPT, le produit d’OpenAI, attribuera et reliera le Financial Times lorsqu’il inclura des informations de la publication dans ses réponses.

OpenAI a déjà conclu des accords financiers avec des éditeurs de premier plan tels qu’Axel Springer, Associated Press, Le Monde et Prisa Media.

La collaboration avec OpenAI signifie la fin de son propre mur payant pour le Financial Times.

L’ère de la coopération entre IA et la presse se renforce

Le secteur de l’information arrive à un tournant majeur dans son histoire avec une alliance entre la technologie de l’intelligence artificielle et le journalisme. Le Financial Times, géant de l’information financière, a annoncé lundi dernier un partenariat avec OpenAI.

L’amélioration de l’IA à travers le journalisme

Ce partenariat, qui s’inscrit dans une initiative plus large d’“ouverture à l’intelligence artificielle”, a un objectif précis : utiliser les articles du Financial Times pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle du fabricant de ChatGPT. En retour, tout contenu provenant du Financial Times utilisé dans les réponses de ChatGPT sera attribué et lié à la publication.

Vers une évolution des modèles d’affaires

La reconnaissance du rôle fondamental joué par les éditeurs dans la formation de l’IA a conduit à des changements importants dans les modèles économiques des entreprises technologiques. John Ridding, PDG du Financial Times, défend fermement que les “plateformes d’IA paient les éditeurs pour l’utilisation de leur matériel”. Toutefois, on ignore encore les termes financiers précis de cet accord. De son côté, OpenAI a conclu des accords financiers avec divers éditeurs internationaux tels que Axel Springer, Associated Press, Le Monde et Prisa Media.

La fin du mur payant pour le Financial Times

Enfin, ce partenariat marque une évolution significative pour le Financial Times. Jusqu’à présent, accéder à ses articles coûtait un minimum de 39 $ par mois. Cependant, l’union avec OpenAI pourrait être interprétée comme la fin de son propre mur payant, cette technologie permettant de générer à partir du contenu des informations accessibles pour le grand public.