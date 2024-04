Logitech intégre des raccourcis programmables ChatGPT à ses souris et claviers

Le Logi AI Prompt Builder vous offre un accès instantané aux fonctionnalités de ChatGPT.

Tl;dr Logitech lance un nouvel outil logiciel, le Logi AI Prompt Builder.

L’outil offre un accès rapide aux fonctionnalités de ChatGPT.

Disponible uniquement pour les claviers et souris Logitech spécifiques.

La souris Logitech Signature AI Edition a un bouton dédié à cet outil.

Logitech introduit un nouvel outil basé sur l’IA

Logitech, une corporation technologique de pointe, met en place un nouvel outil logiciel appelé Logi AI Prompt Builder. Cet outil fournit un accès simplifié aux fonctionnalités de ChatGPT, un programme de chat basé sur l’IA.

Fonctionnement et utilisation

En premier lieu, il est nécessaire d’associer une touche précise de votre clavier ou un bouton de votre souris à l’outil au sein du logiciel Logi Options+. Ensuite, l’outil peut être invoqué rapidement par un simple raccourci. Lorsque l’outil est appelé, une fenêtre s’ouvre, peuplée du texte que vous avez mis en évidence.

Il comporte déjà des fonctions ou des “recettes”, comme les aptitudes à réécrire, résumer et à créer des e-mails, basées sur le texte sélectionné. Il vous est également possible de concevoir vos propres recettes, y compris une qui peut générer des images. Ceci pourrait fortement contribuer à éviter les perturbations de votre flux de travail si vous utilisez fréquemment des outils d’IA.

Compatibilité et disponibilité

L’accessibilité à cet outil n’est néanmoins pas une garantie pour tous les périphériques. En effet, Logitech précise que seuls ses claviers et souris spécifiques, y compris les appareils MX, Ergo, Signature et Studio Series, peuvent accéder au Logi AI Prompt Builder, à condition qu’ils prennent en charge la version anglaise de l’application Logi Options+.

Parmi les modèles garantis pour accéder à l’outil, citons la souris nouvellement lancée Logitech Signature AI Edition, qui dispose d’un bouton dédié à cet effet. Cette souris est en vente exclusivement sur le site web de l’entreprise aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Cette nouveauté survient à la suite de l’introduction par Microsoft, plus tôt cette année, d’une clé de clavier dédiée pour invoquer Copilot, qui est aussi animé par la technologie d’OpenAI. Nous nous attendons donc à une plus grande intégration de l’IA dans nos outils numériques à mesure que la technologie évolue.