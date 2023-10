Logitech dévoile un kit d'accessoires pour la manette Access de la Sony PS5. Disponible en janvier 2024.

Sony commercialisera bientôt sa manette Access, laquelle a été pensée et conçue pour aider les gens souffrant de handicap à jouer aux jeux PS5 plus facilement. Ce périphérique vendu 90 € est livré avec tout un tas d’options de personnalisation et pas moins de quatre ports 3,5 mm à utiliser pour brancher d’autres accessoires tiers sur cette manette.

Logitech s’est associé à Sony pour concevoir un Adaptive Gaming Kit pour cette manette. Celui-ci propose huit boutons et gâchettes que vous pouvez venir brancher sur le périphérique. Dans le détail, on retrouve deux petits et deux gros boutons avec des switches mécaniques, deux boutons en touche légère et deux gâchettes variables. Tout est totalement configurable sur la console pour répondre au mieux aux besoins des joueurs. Ce kit propose par ailleurs des étiquettes avec les symboles PS5 que vous pouvez venir fixer sur les boutons et gâchettes, ainsi que tout le nécessaire pour garder l’ensemble bien en place.

Cet Adaptive Gaming Kit, qui sera disponible à la vente dans le courant du mois de janvier, coûtera 80 $, soit aux alentours de 80 €. Logitech avait, il y a quelque temps, commercialisé une version pour la Xbox Adaptive Controller. Dans la mesure où les manettes des deux plateformes utilisent des connecteurs standard 3,5 mm, la variante Xbox du kit de Logitech devrait être compatible avec la manette Sony Access. Quoi qu’il en soit, vous préférerez peut-être les autocollants aux couleurs de la PlayStation pour savoir à quoi correspondent chacun des différents boutons.

Disponible en janvier 2024

Dans le même temps, Sony a donné un aperçu du packaging de ce périphérique très attendu. Le géant japonais a conçu ce dernier de telle manière que vous puissiez l’ouvrir d’une seule main en tirant sur une petite boucle d’un côté ou de l’autre. L’entreprise expliquait aussi que les composants sont placés sur un seul niveau pour qu’il soit plus facile de les identifier.

La manette Access de Sony sera disponible à partir du 6 décembre. Les précommandes sont d’ores-et-déjà ouvertes sur le store PlayStation.