Manette Access pour PS5 : le kit d’accessibilité ultra-personnalisable de Sony

Project Leonardo devient la manette Access pour PS5.

Hideaki Nishino, responsable de l’équipe planification et gestion des plateformes chez Sony Interactive Entertainment, présente la nouvelle appellation commerciale du kit d’accessibilité dédié à la PS5 :

Dévoilée au CES de cette année sous le nom de Project Leonardo, la manette Access pour PS5 est un tout nouveau kit d’accessibilité ultra-personnalisable qui permettra aux joueurs en situation de handicap de jouer aux jeux vidéo plus facilement, plus confortablement et plus longtemps. Développée en collaboration avec des experts de l’accessibilité, la manette Access proposera une gamme étendue de capuchons de touches et de joystick interchangeables permettant aux joueurs de créer différentes dispositions adaptées à leur force, leurs capacités motrices et leurs besoins physiques spécifiques.

Join us in celebrating Global Accessibility Awareness Day as we share new images and details on the Access controller for PS5, designed in collaboration with the accessibility community. Learn more: https://t.co/aCgebDwGmM pic.twitter.com/cICCodhTF8 — PlayStation (@PlayStation) May 18, 2023

Chaque manette Access pour PS5 comportera des capuchons de joystick analogique (standard, arrondi et en boule), des capuchons de touches de différentes tailles et formes, notamment des capuchons de touches de type coussin, des capuchons de touches plats, un capuchon de touche plat large (qui recouvre deux emplacements de touches), des capuchons de touches en porte-à-faux (utiles pour les joueurs dotés de petites mains, car positionnés plus près du centre), des capuchons de touches incurvés (sur lesquels on peut appuyer si on les place près du haut ou que l’on peut tirer lorsqu’ils sont placés près du bas de la manette) et des étiquettes pour les capuchons de touches interchangeables permettant d’identifier facilement la saisie assignée à chaque touche. En outre, les joueurs peuvent utiliser la manette Access pour PS5 sur des surfaces planes, l’orienter à 360 degrés ou encore la fixer à un support AMPS ou à un trépied. Ils peuvent également régler la distance entre le joystick analogique et la manette. Enfin, grâce aux quatre ports AUX de 3,5 mm de la manette Access pour PS5, les joueurs pourront intégrer leurs propres interrupteurs, touches ou joysticks analogiques.

Les paramètres d’interface et de configuration personnalisés de la manette Access pour PS5

Fonctions des touches et profils de commandes : Les joueurs peuvent sélectionner leur orientation préférée pour la manette Access pour PS5, assigner différentes saisies aux touches, activer ou désactiver des touches, et même attribuer deux saisies différentes à une même touche. Ils peuvent également créer leurs profils de commandes favoris pour différents jeux ou genres (comme jeux de combat ou jeux de conduite).

Association de la manette et réglage du joystick analogique : Un maximum de deux manettes Access pour PS5 peuvent être combinées à une manette sans fil DualSense (ou DualSense Edge) pour former une manette virtuelle unique. Ainsi, les joueurs peuvent associer différents périphériques ou jouer en collaboration avec d’autres personnes. Tout comme avec la manette sans fil DualSense Edge, les joueurs peuvent aussi régler la position de départ et la sensibilité de la saisie. La possibilité de régler les zones inertes (la distance parcourue par votre joystick analogique avant que la saisie ne soit reconnue en jeu) et la sensibilité du joystick s’avère particulièrement utile pour les joueurs souhaitant bénéficier d’un contrôle plus précis en jeu.

Mode de basculement : La manette Access pour PS5 comporte également un mode de basculement qui permet aux joueurs d’utiliser une touche de la même manière que la touche Verr. maj d’un clavier. Par exemple, si vous activez le mode de basculement pour l’accélération dans un jeu de course, la manette Access fera automatiquement accélérer la voiture sans que vous n’ayez à maintenir la touche enfoncée. Les joueurs peuvent activer le mode de basculement pour toute saisie programmable. Par exemple, si un jeu exige de maintenir enfoncée la touche L3 (le joystick analogique gauche) pour sprinter, ce qui peut s’avérer compliqué pour certains joueurs, vous pouvez remplacer le comportement de cette saisie par cliquer sur la touche L3 pour activer ou désactiver le sprint” en activant le mode de basculement pour la touche que vous avez assignée à la touche L3.

